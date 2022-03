Sergipe marca presença na 24ª na Feira de Turismo AVIRRP

Também conhecido como Encontro Nacional das Agências de Viagem, a Feira é um dos mais importantes eventos do turismo do Brasil

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur) participou da 24ª edição da Feira de Turismo AVIRRP, realizada em Ribeirão Preto (SP), nos dias 18 e 19 de março. A feira é um dos mais importantes eventos do turismo do Brasil e acontece no interior paulista, reunindo expositores de vários estados, dentre eles, profissionais de turismo, fornecedores, parceiros de negócios, produtos e serviços.

“Sergipe marcar presença na AVIRRP, através de um estande da Setur é uma excelente oportunidade para mostrarmos os nossos destinos turísticos, além de possibilitar o networking com as empresas que comercializam pacotes turísticos em todo país, criando, assim, novas oportunidades e também consolidar nossos roteiros que já existem”, salienta o secretário de Estado do Turismo, Sales Neto.

O presidente da AVIRRP, Assis Leite, comemora a retomada das feiras de turismo com a realização da 24ª edição da AVIRRP, após pausa do evento em razão da pandemia. Ele fez questão de visitar o estande da Setur/SE e agradeceu o material promocional que ganhou, inclusive, elogiou o Destino Sergipe. “Ficamos felizes em realizar este evento que foi adiado desde o início da pandemia da Covid-19. Alcançamos este momento graças à vacina e à ciência. Sou nordestino, mas há anos que resido no interior de São Paulo. Infelizmente, ainda não conheço Sergipe, mas sem sombra de dúvidas pelo material aqui apresentado vejo que é um lugar encantador e que deve ser conhecido por todos”, destacou.

No estande da Setur, além da divulgação dos atrativos turísticos de Sergipe por meio de material promocional (folderes) e distribuição de brindes personalizados (canetas, sacolas, viseiras e canecas), também teve a divulgação de um novo produto de turismo rural, o Circuito dos Umbuzeiros, apresentado pela produtoras rurais Danielle Caroline (Agrofloresta Umbuzeiro) e Joseane da Costa (Queijaria Artesanal Fazenda Nova). Essas microempreendedores contam com o total apoio do Sebrae Sergipe.

A analista técnica do Sebrae Sergipe, Bianca Esperidião de Faria, explica que o Circuito dos Umbuzeiros é um novo produto de turismo rural que abrange da cidade Capela até a Canindé de São Francisco, e que a participação das microempreendedoras na AVIRRP possibilitou a apresentação desse novo produto que é mais um atrativo que Sergipe tem. “Primeiramente agradecemos a Setur por essa oportunidade em estar cedendo um espaço no seu estande de divulgação do Destino Sergipe, para que a gente apresente o trabalho que estamos começando. O nosso objetivo é despertar nos agentes de viagem a curiosidade em saber que Sergipe tem coisas a mais para oferecer, e a partir daí comecem a nos procurar para conhecerem um pouco mais do circuito, e assim possamos organizar novos roteiros junto com as agências de receptivo e também diversificar a oferta do turismo em Sergipe no nosso estado”, considerou.

Filho de sergipanos, o secretário de Turismo de Guarujá, Fábio Santos, fez questão de visitar o estande da Setur/SE. Ele disse que o estande de Sergipe lhe remete a infância. “Como um bom descendente de sergipano que sou não poderia deixar de vir aqui e voltar um pouco no tempo, e conhecer outras maravilhas que esse Estado tão querido tem a oferecer na linha de turismo, e com esse atendimento e toda simpatia dessas meninas, do povo sergipano, esse momento reforça o convite para quem não conhece, ir à Sergipe, assim como que retornem aqueles que já conhece, assim como eu que em breve irei”, afirmou.

Também conhecido como Encontro Nacional das Agências de Viagem, a Feira AVIRRP foi criada em 1997 pela Associação das Agências de Viagem de Ribeirão Preto e Região, e faz parte do calendário oficial de eventos da cidade.

Foto Ascom/ Setur