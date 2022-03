SMTT realizará ações educativas em faixas de pedestres da capital

A Coordenadoria de Educação para o Trânsito (CET) da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju realizará durante esta semana ações educativas em faixas de pedestres de avenidas de grande circulação da capital. O intuito das ações é fortalecer junto aos condutores e pedestres a importância do respeito à faixa de pedestre e às sinalizações.

Nesta terça-feira, 22, a ação será realizada, às 6h30, na faixa de pedestres da avenida Otoniel Dória, na região dos mercados centrais. Integrantes do grupo Cones de Teatro da CET e agentes de trânsito estarão no local para conscientizar sobre a necessidade de respeitar a faixa e o pedestre, além de reforçar a importância do uso do cinto de segurança, do respeito ao limite de velocidade e de não falar ao celular enquanto dirige.

“Estamos diariamente reforçando junto à população a necessidade do respeito e da educação no trânsito. É preciso estar todos os dias levando essa mensagem para os condutores, ciclistas e pedestres para que possamos a cada dia ter um trânsito mais seguro. A educação é fundamental para uma mudança de comportamento no trânsito”, afirma o superintendente da SMTT, Renato Telles.

Mais ações

Na quarta-feira, dia 23, às 6h, a ação será na avenida Etelvino Alves de Lima, no bairro Inácio Barbosa. Na quinta-feira, 24, a atividade será na avenida Euclides Figueiredo, a partir das 6h30.