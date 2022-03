Socorro firma convênio de crédito que beneficiará servidores

Começando a semana com muito trabalho e compromisso com o servidor, o Prefeito Padre Inaldo esteve, nesta segunda-feira, 21, com o empresário e dono da empresa Oxe Card, Wagner Quintela, para firmar um convênio que beneficiará os servidores municipais. O benefício se trata do Socorro Card, um cartão de crédito que permite uma antecipação mensal de até 40% do valor líquido do salário.

Segundo o prefeito Padre Inaldo, o Socorro Card é uma forma de valorizar o servidor e incentivar o comércio local. “Os servidores que aderirem ao serviço poderão utilizar esse crédito com o debito apenas no final do mês, além disso, o crédito será liberado para lojas de dentro do município. Isso é um incentivo para a circulação do capital aqui em Socorro e um benefício para nossos servidores municipais”, explicou Padre Inaldo.

O empresário disse que os próximos preparativos para a consolidação do serviço são as reuniões com os comerciantes e a adesão dos servidores. Wagner ainda agradeceu à gestão por receber o projeto de braços abertos e parabenizou o prefeito pela dedicação constante aos servidores municipais.

Para aderir ao cartão, basta o servidor comparecer à Secretaria Municipal de Administração (Semad), no Centro Administrativo José do Prado Franco, para preencher os termos de autorização.

Estiveram presentes no momento o secretário de Indústria e Comércio, Luiz Carlos, o secretário de Assuntos Parlamentares Tonho da Caixa, e a secretária de Administração, Vera Lúcia.

Fonte e foto assessoria