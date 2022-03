TRT20 realizará o 37° Leilão Ordinário em 22 de março

O Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (TRT-20) realizará, no dia 22/3/2022, o 37º Leilão Ordinário Unificado, na modalidade presencial e eletrônica.

A abertura do pregão dos lotes terá início às 8h30, com a tomada do lote 001, obedecendo-se a sequência numérica do certame.

Quem pretender arrematar os bens deverá ofertar lances de maneira presencial ou eletrônica (online) através do site www.lancese.com.br, sendo considerado vencedor o maior lance obtido por meio de disputa no momento do fechamento de cada lote pelo leiloeiro.

Mais informações sobre os Leilões Unificados podem ser encontradas no site do Tribunal: menu Serviços > Outras Consultas e Serviços > Leilões > Leilões Unificados.

Acesse o Edital do Leilão Ordinário.

