Um homem foi morto a facadas e outro ficou ferido no centro comercial de Aracaju, neste domingo

O domingo (20) foi movimentado na área policial no centro de Aracaju. No inicio da manhã, um homem foi morto a facadas no Calçadão da Rua São Cristóvão, esquina com Rua Itabaianinha. Ainda no domingo, outro homem também foi esfaqueado, na Rua Geru.

As informações passadas pelos integrantes da Guarda Municipal de Aracaju são de que o suspeito foi localizado próximo à Rua Geru e confessou que cometeu os crimes, que teriam sido motivados por desavenças com as vítimas.

Em seguida o suspeito foi preso em flagrante e levado para a delegacia para as meidas cabíveis.

Uma das vítimas morreu. Já a outra foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital de Urgência de Sergipe.

O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Foto Sandoval Siqueira