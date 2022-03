“A partir de hoje sou oficialmente pré-candidato ao senado da República”, diz Coronel Rocha

O Coronel RR Henrique Alves Rocha, na manhã desta terça-feira (22) para informar que “há mais de um ano me apresento como pré-candidato ao senado. Estava aguardando a filiação do Presidente Bolsonaro para segui-lo partidariamente”.

Na nota, o coronel diz que “em Sergipe isso se mostrou inviável, a filiação ao PL, partido do nosso presidente. Quem se identifica com os princípios defendidos por Bolsonaro é João Fontes. Estava aguardando apenas a confirmação do registro do nosso diretório junto ao TSE. Desta forma informei a João Fontes a minha intenção de disputar o senado pelo PTB”.

Coronel Rocha conclui afirmando que “a partir de hoje sou oficialmente pré-candidato ao senado da República pelo PTB”.