Alberto Almeida será o coordenador do Fórum Empresarial

Nesta terça-feira, 22, às 12h, no Vidam Hotel, o Fórum Empresarial de Sergipe empossa sua nova Coordenação, para o período de 2022-2023 com Alberto Almeida, empresário pernambucano que tem relevante trabalho no estado de Sergipe há quase uma década. Advogado e administrador de empresas, Alberto Almeida agora irá liderar junto com a equipe eleita a entidade, que foi fundada em 2000 e tem um papel fundamental no setor produtivo sergipano há 22 anos. De acordo com o novo coordenador, o objetivo da gestão é dar continuidade às tratativas para desenvolvimento econômico e social do Estado, e fortalecimento do setor produtivo.

“Confesso que me sinto honrado com essa oportunidade e tenho ciência do trabalho que vamos ter pela frente, dando continuidade a tantas ações brilhantes já desenvolvidas pelo Fórum. Agradeço a todos pela confiança e seguirei me desempenhando ao máximo, seguindo, inclusive, o exemplo do coordenador Joaquim Ferreira pelo caminho que o Fórum Empresarial já trilha firmemente”, ressalta Alberto Almeida.

A nova coordenação do Fórum é formada por: José João Alberto Almeida do Nascimento (coordenador), Saulo Emídio de Araújo Santos (vice-coordenador), Gleide Selma Santos (1ª tesoureira), Gustavo Bastos Paixão (2ª tesoureira), Breno Pinheiro França (1º secretário) e Geraldo Magela de Menezes Neto (2º secretário). Conselho fiscal: Bruno Dórea Lemos, Lincolin Amazonas Vieira de Melo, Paulo Roberto Brandão Vilanova, Joaquim da Silva Ferreira e Juliano César Faria Souto.

Atuação

Atualmente, Alberto Almeida é presidente da FETRALSE – Federação das Empresas de Transporte dos Estados de Alagoas e Sergipe; presidente do Conselho Regional Nordeste III Alagoas e Sergipe do SestSenat, presidente do SETRANSP – Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju; diretor da Viação Atalaia em Aracaju; diretor da AR Consultoria Empresarial; diretor executivo do Conorte – Consórcio Operacional Zona Norte do Recife; diretor executivo da Itamaracá Transportes também em Recife; suplente do Conselho Fiscal, NTU e CNT; diretor da Fanese e da FAC Saúde – Faculdade de Ciências da Saúde em Sergipe.

Filho de Margarida e João, casado com Sandra, pai de Rafael e Amanda, e avô de Sofia, o advogado e administrador de empresas, sempre foi atuante nos setores de transporte coletivo e de consultoria em gestão empresarial, e recentemente passou a atuar também no setor de educação. Com anos de experiência no estado de Pernambuco e uma bagagem forte em Sergipe, ele espera poder contribuir com o fortalecimento do setor produtivo sergipano e do Fórum Empresarial.

Fonte e foto Fetralse