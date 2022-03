Alese acredita que a Educação pode impulsionar o desenvolvimento do Estado

Informe publicitário

Por acreditar que a Educação é a força motriz para o desenvolvimento, a Assembleia Legislativa de Sergipe foi ao encontro das instituições de ensino superior de Sergipe, com o objetivo de divulgar a produção científica de cada universidade e dar a conhecer os trabalhos mais importantes de cada uma.

As pesquisas são realizadas por professores e alunos nas mais variadas áreas do conhecimento, como Economia, Tecnologia, Agricultura e Biologia, por exemplo, e podem impactar, positivamente, a vida da população, movimentar a economia e impulsionar o desenvolvimento.

As pesquisas contemplam a transformação digital, o desenvolvimento de start-ups, o melhoramento genético, a identificação da ômicron, o leite de alta qualidade produzido no interior do estado e outros estudos de igual importância, que podem se transformar em empreendedorismo.

A produção científica das universidades sergipanos é uma realidade e todos precisam tomar conhecimento. A Alese está fazendo a sua parte, pois tem compromisso com o futuro dos sergipanos.

Pesquisa e Inovação – Porque acreditamos no nosso futuro. Assembleia Legislativa de Sergipe