Defesa Civil de Aracaju emite novo alerta para possibilidade de chuva nas próximas 48 horas

Com base no aviso meteorológico do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), a Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), mantém suas equipes em atenção à possibilidade de chuva moderada nas próximas 48h. De forma antecipada, na tarde desta segunda-feira, 21, um alerta foi emitido através do Serviço SMS 40199, da Defesa Civil.

O secretário da Defesa Social e da Cidadania, Luís Fernando Almeida, reforça que há atenção especial às áreas de riscos, com a intensificação das ações de monitoramento, desenvolvidas de forma estratégica pelo órgão. “A Prefeitura trabalha continuamente, de forma preventiva e integrada, para evitar riscos e reduzir transtornos à população”, frisou.

Diante de qualquer situação de anormalidade é importante acionar imediatamente a Defesa Civil através do número emergencial 199, que funciona 24 horas. “Nossas equipes trabalham em sistema de plantão e estão prontas para atender os cidadãos, diante das necessidades que possam surgir”, ressalta o secretário.

Serviço de Alerta – 40199

O serviço de alerta por SMS – 40199 possibilita que os usuários recebam, de maneira antecipada, as informações oficiais sobre possibilidade de chuvas, ventos fortes e outros fenômenos que demandem maior atenção e cuidados.

Para realizar o cadastro no serviço basta enviar uma mensagem via SMS para o número 40199 com o CEP do local sobre o qual deseja receber informações. O serviço é gratuito e permite que uma mesma pessoa cadastre mais de um CEP.

Informações e foto AAN