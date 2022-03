Estágio: inscrições abertas para seleção de estudantes da Educação Profissional e EJA

Os interessados terão até o dia 20 de abril para se inscrever

Os estudantes matriculados na Educação Profissional e Tecnológica (EPT) e Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede estadual já podem se inscrever no processo seletivo de estágio não obrigatório de nível médio. Os alunos matriculados em cursos técnicos exercerão atividades relacionadas ao aprendizado prático da sua área de estudo profissionalizante, como também junto aos programas, projetos e atividades ao longo da vigência do processo seletivo. Já os estudantes matriculados na EJA poderão atuar em atividades de apoio à escola, como gestão da alimentação escolar, gestão do livro didático, gestão administrativa e financeira e apoio nas ações da Busca Ativa. As inscrições devem ser feitas até o dia 20 de abril, por meio de formulário eletrônico disponível no site da Seduc.

Para se candidatarem a uma das vagas, os estudantes deverão cumprir os seguintes requisitos: no caso do aluno da EPT, ele deve estar devidamente matriculado e com frequência regular em uma escola estadual, ofertante de Educação Profissional; cursando, no mínimo, o 2º módulo do curso técnico, na forma subsequente ou a 2ª etapa do Proeja; não poderá estar cursando o último módulo do curso técnico; e ter média geral ponderada igual ou superior a 6,0. Para o aluno da EJA as exigências são: também estar devidamente matriculado e com frequência regular em uma escola estadual, ofertante da EJA-Ensino Médio; cursando, no mínimo, a 1ª etapa da modalidade EJAEM; além de não poder estar cursando a última etapa do EJAEM; e ter média geral ponderada igual ou superior a 6,0.

No ato da inscrição, que vai acontecer até o dia 20 de abril, o candidato deverá anexar a seguinte documentação: documento de identidade (com fotografia); CPF; declaração escolar emitida pela instituição de ensino, na qual conste carga horária, módulo ou etapa que está cursando, frequência e média geral ponderada (MGP) informada na inscrição (se for aluno da 1ª etapa do EJAEM, a declaração deverá ser referente ao Ensino Fundamental Regular ou EJAEF); atestado do módulo ou etapa vigente, devidamente assinado pela instituição escolar (com data atual); comprovante de residência; uma fotografia 3X4; documento de identidade do responsável legal, quando menor; declaração médica comprobatória para candidatos com deficiência.

Poderão inscrever-se para a seleção os estudantes de cursos técnicos de nível médio regularmente matriculados nos seguintes cursos com os respectivos municípios da oferta: Administração – Proeja, (Carmópolis); Alimentos (Neópolis); Rede de computadores (Aracaju), Informática para internet (Aracaju); Instrumento musical (Aracaju); Nutrição dietética (Aracaju); Secretaria Escolar (Aracaju); e Segurança no Trabalho (Boquim, Carmópolis e Neópolis). A bolsa-estágio será no valor de R$ 261,45, para o custeio parcial das despesas realizadas com transporte, no deslocamento de sua residência para o local do estágio e vice-versa.

Inscreva-se:

https://bit.ly/3EXNj08

Mais informações no edital:

https://bit.ly/3InrEjS

Assessoria de Comunicação da SEDUC