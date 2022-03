Feira da Mulher Empreendedora da Serra do Machado segue em cartaz no RioMar Aracaju até o dia 27

Até lá, o evento apresenta roupas infantis, peças em crochê e patchwork, bonecos de pano entre outros produtos feitos à mão

Até o próximo domingo, 27, o público poderá visitar a ‘Feira da Mulher Empreendedora da Serra do Machado’ e conferir peças feitas à mão produzidas por 14 artesãs da Serra do Machado. A iniciativa é uma parceria entre o RioMar Aracaju e a Fundação Pedro Paes Mendonça, localizada na Serra do Machado, em Ribeirópolis. Através das artesãs da Serra, o evento presta uma homenagem a todas as mulheres que inspiram e representam a força do empreendedorismo na sociedade sergipana.

Em um cenário que valoriza as atividades desenvolvidas pelas artesãs, além da comercialização, o visitante também poderá conhecer um pouco da história de cada mulher homenageada. Até o final do evento, a Feira da Empreendedora apresenta ao público do RioMar, trabalhos em técnicas como crochê, patchwork, bonecos de pano, laços, ilustrações e letterings, confecções, artigos religiosos e itens produzidos a partir de material reciclado.

A ‘Feira da Mulher Empreendedora da Serra do Machado’ acontece no segundo piso do shopping, no corredor da Camicado e permanece aberta à visitação de segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos e feriados, das 12h às 21h. O acesso é gratuito.

Serviço

O quê? Feira da Mulher Empreendedora da Serra do Machado

Quando? Até domingo, 27 de março

Onde? Em frente à loja Camicado, segundo piso do RioMar Aracaju – Avenida Delmiro Gouveia, 400 – Coroa do Meio

Acesso? Gratuito

Da assessoria

Foto_Divulgação