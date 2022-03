Flash Político: Gustinho Ribeiro filia-se agora ao Republicanos e está pronto para a reeleição

Por Diógenes Brayner

O deputado federal Gustinho Ribeiro (foto) filiou-se há pouco (18h14 desta terça-feira) no Republicanos, partido pelo qual vai disputar a reeleição. A solenidade aconteceu no gabinete do líder do partido na Câmara Federal com a presença de parlamentares da sua nova legenda.

Também esteve presente o presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, e o presidente de honra do partido em Sergipe, Heleno Silva. Com a filiação de Gustinho Ribeiro o partido se fortalece no Estado pela disputa por vagas na Câmara Federal, que poderá eleger no mínimo dois nomes para a bancada.

Já há alguns meses que o deputado Gustinho Ribeiro vinha conversando para fazer a troca de partido, para participar de uma chapa em condições de reeleger-se. Viu essa possibilidade no Republicanos e disse que a legenda tem uma atuação forme no Congresso e tem um projeto político que luta por um Brasil melhor e um Estado, como Sergipe, bem representado na Câmara Federal.