Flash Político: Rogério anuncia em entrevista que terá apoio do MDB para governador

Por Diógenes Brayner

O senador Rogério Carvalho (foto) anunciou durante entrevista a programa Balanço Geral, da TV Atalaia, que terá apoio do MDB em sua coligação para governador de Sergipe. A possibilidade do partido ficar sob comando de Rogério vem sendo discutida já há alguns dias, mas até amanhã as mudanças de comando devem ser publicadas.

O que circula nos bastidores é que o deputado federal Fábio Henrique (PDT) iria para o MDB, mas a Presidência ficaria com Clóvis Silveira, que tem habilidade na organização de legendas e está animado para assumi-lo.

Há um detalhe que também circula dentro do novo quadro do MDB: não seriam aceitos candidatos à reeleição na chapa federal, nem aqueles que tentam mandato majoritário, o que deixa Jackson Barreto fora da disputa ao Senado pelo partido.

As hipóteses é de que Fábio Henrique poderia ser candidato a senador na chapa majoritária com Rogério Carvalho candidato a governador ou se Clóvis Silveira conseguir montar a chapa de Federal, Fábio Henrique iria para a reeleição.