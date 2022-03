Flash político: Sérgio Reis desmente qualquer apoio do MDB ao PT para apoiar Rogério

O presidente do MDB de Sergipe, o ex-deputado federal Sérgio Reis, refutou, nesta terça-feira (22), o que chamou de “boato”, qualquer aliança do seu partido com o PT, inclusive ressalta ser “totalmente inverídica a informação de que o senador Rogério Carvalho (PT) terá apoio do MDB em uma possível coligação sua para governador de Sergipe”.

Sérgio é enfático ao afirmar que ele fala pelo MDB e o senador Rogério pelo PT, porém deixa as portas do partido emedebista abertas para, se for da vontade do petista, que ele possa ingressar no MDB para votar em Fábio Mitidieri para governador e Simone Tebet para presidente.

Sérgio Reis continua dizendo que “como confirmado pelo presidente nacional do MDB, deputado Baleia Rossi, não haverá nenhuma mudança na Presidência do partido em Sergipe, caindo por terra especulações infundadas dos bastidores da política no estado”.

Com essa autonomia, Sérgio Reis reafirma que está criando as condições para que o MDB consiga nominata e que, até o próximo dia 02, a legenda no estado deve ter uma chapa formada para continuar com uma cadeira de deputado na Câmara Federal, mantendo sua força e representatividade no Congresso.

Da Assessoria do MDB