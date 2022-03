Homem suspeito de roubar veículo dos Correios é preso pela PF em Nossa Senhora do Socorro

Na manhã desta terça-feira (22) um homem suspeito de roubar um veículo dos Correios foi preso durante uma operação da Polícia Federal em Nossa Senhora do Socorro.

Segundo a PF, o homem investigado é de alta periculosidade. Ele já foi condenado por roubo, possui mandado de prisão preventiva em seu desfavor por homicídio.

Ele foi detido no inicio da manhã em uma residência localizada no conjunto Fernando Collor de Melo.

A PF informou que o roubo ocorreu no dia 15 de outubro do ano passado, no Conjunto Fernando Collor, no mesmo município.

Outro homem que também teria participado do crime foi morto em confronto com a Polícia Civil em janeiro deste ano.

A operação, intitulada como ‘Pombo Correio’, é realizada pela Delegacia de Repressão a Crimes contra o Patrimônio.