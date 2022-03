Hospital de Urgências de Sergipe recepciona integrantes do programa de residência médica

O Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho, recebeu os novos profissionais da saúde que integram a Residência Médica 2022. Em uma ação da Secretaria de Estado da Saúde (SES), através da Comissão de Residência Médica (COREME), em parceria com a Fundação Hospitalar de Saúde (FHS), contribui para a formação profissional de jovens médicos e para exercício qualificado da medicina no Estado, teve como marco inicial a 16ª aula inaugural que aconteceu no auditório da unidade hospitalar.

O Programa de Residência Médica do Huse foi idealizado em meados de 2005 e formatado no ano de 2006 quando foi aprovado em plenária da Comissão Nacional de Residência Médica, órgão ligado ao Ministério da Educação. Atualmente, são 24 residentes distribuídos em quatro programas: pediatria, clínica médica, cirurgia geral e neonatologia, com previsão de 2 a 3 anos de duração.

O médico e coordenador da comissão de residência médica, Fábio Alves, declara que as expectativas são grandes. “Temos ao longo desses anos 186 profissionais formados, divididos entre as quatro especializações. Os residentes podem contar o apoio incondicional da gestão durante as atividades e vamos seguindo adiante, sempre baseados no que a Comissão Estadual de Residência Médica orienta”, destacou.

Para o médico e Superintendente do Hospital de Urgências de Sergipe, Walter Pinheiro, a residência é importante para o recém-formado em medicina completar a sua formação por meio da especialização.

“Somos referência em alta e média complexidade no Estado, além de ser um hospital de grande porte que conta com um excelente parque tecnológico, essas características apresentam ótimas oportunidades para a carreira desses novos profissionais médicos. Quem vivencia essa rotina desafiadora com propósito de desenvolvimento profissional e pessoal, no final da jornada estará preparado para atuar em qualquer unidade hospitalar, pois o Hospital de Urgências de Sergipe é uma grande escola que contribui para a formação de dezenas de profissionais”, reforçou o superintendente.

Para Valéria Andrade, residente do programa de cirurgia geral, que está no seu segundo ano, o Huse é um grande campo de aprendizado. “Para mim sempre foi um sonho fazer cirurgia, e durante a pandemia, eu achava que o Huse seria o melhor lugar de aprendizado, devido à alta demanda, e eu realmente estou gostando muito. Eu aprendi e cresci muito, acompanhei cirurgias e também pacientes graves que precisam da nossa ajuda”, disse a residente.

