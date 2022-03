José Carlos Machado admite disputar mandato de deputado estadual pelo Democratas

O jornalista Jozailton Lima, informou em sua coluna “Aparte” que o empresário e engenheiro José Carlos Machado, DEM, admite a possibilidade de disputar uma vaga na Assembleia Legislativa e não mais na Câmara Federal, como tem sido a sua pretensão bem demarcada e revelada desde a eleição de 2018.

Ex-deputado estadual, ex-deputado federal, ex-vice governador de Sergipe e ex-secretário de Estado e do município de Aracaju por algumas vezes, Machado é um político muito ativo e gosta de trazer sempre à tona debates nobres sobre os rumos de Sergipe. Nobres no sentido do desenvolvimento.

Mas ele admite que foi apanhado de susto e no contrapé com as mudanças nas regras eleitorais deste ano proibindo as coligações, o que traz dificuldade à eleição de muita gente.

Para Machado, só dois agrupamentos farão dois deputados federais cada um nas eleições deste ano, que são o do PT e o ligado do PSD. Para Machado, se o deputado Gustinho Ribeiro entrar no Republicanos, Heleno Silva vai trabalhar para fazer carga à reeleição dele e ficar de fora.

“A coisa complicou para todo mundo. Todos sabem dos meus compromissos em discutir no plano federal os grandes temas de Sergipe, como as duplicações das BRs-235 e 101, o Canal de Xingó, o potássio, mas as complicações de ordem eleitorais cresceram muito”, diz.

E é neste contexto que, diz Machado, muitos amigos estão lhe aconselhando a pensar num mandato de deputado estadual. Ele não vê problema de ir por aí.

“Não vejo demérito nenhum em servir ao meu Estado como um deputado estadual”, afirma José Carlos Machado.

Por @jlpolitica