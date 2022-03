Linda Brasil denuncia descaso no transporte público de Aracaju

Na manhã desta terça-feira (22), a vereadora Linda Brasil abordou no Pequeno Expediente, as diversas reclamações que tem chegado com relação ao transporte público no município. Os problemas já vêm se arrastando por meses sem solução por parte da gestão. A parlamentar vem denunciando os problemas e cobrando soluções através de proposituras na Câmara de Aracaju.

“Hoje eu recebi várias denúncias, inclusive de passageiros que ao sair do ônibus não tinham condições de pagar por causa da bilhetagem eletrônica, e também trouxeram vários problemas, como a superlotação, entre as reclamações a dupla função exercida pelo motorista, então não tem condições de continuar assim”, afirmou.

A superlotação foi uma das situações que culminaram na manifestação feita pelos passageiros/as na última segunda-feira, e há alguns meses, os salários atrasados de profissionais das empresas de ônibus também resultou em greve dos trabalhadores/as.

Para a parlamentar, é fundamental que haja abertura da licitação para o transporte público, além disso, os trabalhadores e as trabalhadoras desse transporte precisam ser respeitados/as e ter seus direitos atendidos com brevidade.

Na ocasião, a vereadora informa e reforça o apoio aos professores/as do Estado estão em um ato na praça Fausto Cardoso, em frente à Assembleia de Sergipe para denunciar o desrespeito aos direitos dos profissionais da educação, desde perdas salariais às incongruências jurídicas no Projeto de Lei enviado a casa legislativa.

“É mais um ato importante para a garantia dos direitos da categoria do magistério de Sergipe, e ainda me espanta ver mobilizarem tantos policiais por uma reivindicação que é legítima, porque esses projetos que serão votados vão de encontro aos direitos já conquistados pela categoria”, ressaltou.

Violência contra à mulher

Por fim, Linda falou sobre a participação no Colégio Estadual 8 de julho, onde pode explanar para os alunos e alunas sobre o respeito às mulheres. “É um projeto chamado Respeite as Minas e é desenvolvido na escola em parceria com a Universidade Federal de Sergipe que desenvolvem uma pesquisa sobre a percepção das meninas sobre a violência que sofrem, e 72% disseram que já sofreram algum tipo de violência machista, então é muito importante levar esses debates para as escolas, para ratificar a necessidade de implementação da Lei de nossa autoria sobre o combate ao machismo e a valorização do protagonismo das mulheres ao longo da história, então ações como essas contribuem para diminuir as violências no nosso município”, colocou.

