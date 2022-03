Mães de prematuros da UTI Neonatal do Santa Isabel participarão de mobilização em alusão ao mês da mulher

Em alusão ao mês da mulher, o Hospital e Maternidade Santa Isabel realizará desta quarta-feira (23) uma mobilização com as mães que tem filhos internados na Unidade de Terapia Neonatal da instituição. A mobilização será para esclarecimento de dúvidas, orientações sobre o Método Canguru e um momento separado para os cuidados com a beleza.

A partir das 9h, a UTI Neonatal receberá tutoras do Método Canguru, uma maquiadora e uma fotógrafa que realizarão atividades ao longo do dia com as mães de prematuros.

O QUE?: Mobilização em alusão ao mês da mulher com as mães da UTI Neonatal

QUANDO?: Quarta-feira – 23/03

LOCAL: Santa Isabel

HORÁRIO: 09h00