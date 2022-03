Mitidieri conversa com o Instituto Sonho Grande sobre avanços do ensino

Com um olhar atento sobre as demandas relacionadas a melhoria dos índices da educação no Estado, o deputado federal e pré-candidato ao Governo de Sergipe Fábio Mitidieri (PSD) recebeu nesta segunda-feira (21), em seu gabinete em Aracaju, representantes do Instituto Sonho Grande.

O Instituto esteve hoje em Sergipe para participar do lançamento do Panorama Educacional dos Municípios Sergipanos. O encontro aconteceu na manhã de hoje no Museu da Gente Sergipana com o intuito de discutir indicadores e recomendações fundamentais para o desenvolvimento da educação do nosso Estado.

Com Mitidieri, nesta segunda-feira, estiveram a diretora executiva do Instituto Sonho Grande, Ana Paula Pereira; a gerente de relações públicas, Marina Andrade; e a coordenadora de relações governamentais, Thaís Dantas, que atuam em prol da educação básica de qualidade no país, mais especificamente, do ensino médio integral.

“Em termos de ensino médio integral, a nossa busca aqui é sensibilizar o deputado Fábio Mitidieri quanto a essa pauta, dado que essa modalidade de ensino passou a ser incrementada no Estado de Sergipe com resultados muito significativos tanto em relação à melhora de aprendizagem como na redução da evasão e abandono escolar”, explicou a coordenadora de relações governamentais do Instituto Sonho, Thaís Dantas.

Para Fábio, a conversa com o grupo foi muito proveitosa. “Sergipe foi o primeiro estado do Brasil a apresentar condições favoráveis a implementação do novo ensino médio que contempla o formato integral. Os investimentos da Secretaria de Educação nesse sentido foram fundamentais. Hoje somos o 6° estado no ranking de cobertura com 40% das escolas públicas já funcionando em período integral.

O diálogo entre Fábio e as representantes do Instituto Sonho Grande também tratou sobre formas de potencializar ainda mais esses dados positivos nos próximos anos.

“O que queremos com esse nosso encontro é discutir Caminhos de Esperança que a educação pode proporcionar a esses meninos e meninas que buscam a escola pública como espaço de preparação para seu futuro profissional”, destacou Fábio.

Instituto Sonho

O Instituto Sonho Grande é uma organização sem fins lucrativos que trabalha em colaboração com o Estado e terceiro setor para a melhoria da qualidade do Ensino nas redes públicas.

Desde 2015 apoia a expansão do ensino médio integral e avalia o resultado do modelo na aprendizagem dos jovens e na redução das desigualdades socioeconômicas do país.

Foto: Erick O’Hara

Por Miza Tâmara,