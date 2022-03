O cavalo selado só passa uma vez

Por Adiberto de Souza *

A pretensão do senador Alessandro Vieira (PSDB) de disputar o governo de Sergipe merece ser considerada, pois nas eleições de 2018 ele surpreendeu a todos, se elegendo até com certa facilidade. Vieira se beneficiou do que se costuma chamar de “cavalo selado”, definição dada à inesperada vitória de um candidato sem expressão política. Antes de Alessandro, dois outros sergipanos pungaram na feliz “montaria” e se elegeram senadores: o médico Gilvan Rocha (PMDB), em 1974, e o geólogo Zé Eduardo Dutra (PT), em 1994. Recorremos às inesperadas eleições dos três senadores para lembrar aos apoiadores do agora tucano que o “cavalo selado” não costuma passar na mesma porta mais de uma vez. Gilvan Rocha e Dutra apostaram em novas cavalgadas eleitorais e deram com os burros n’água. O primeiro tentou ser governador em 1982, enquanto o petista caiu do cavalo quando se candidatou ao governo em 2002. Ambos foram derrotados por João Alves Filho. Portanto, se sonha mesmo em governar Sergipe, é bom Alessandro botar os pés na estrada, gastar a sola dos sapatos, pois se depender de um novo cavalo selado, terá que se contentar em cumprir o mandato de senador. Misericórdia!

Pré-candidato otimista

O deputado federal Laércio Oliveira (PP) está confiante que será o escolhido para disputar o Senado pelo grupo governista. Ele festejou a oficialização da pré-candidatura de Fábio Mitidieri (PSD) ao governo estadual. Também elogiou o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), pela maturidade em aceitar o que foi definido pela maioria do agrupamento político. Além de Laércio, o ex-governador Jackson Barreto (MDB) também disputa a indicação dos governistas para concorrer ao Senado. Marminino!

País de negativados

Mais de um quarto da população com ganhos de até R$ 2 mil, gasta metade dos rendimentos com cartão de crédito, empréstimos consignado e pessoal, financiamentos de automóvel e imobiliário, além de cheque especial. Entre as pessoas com renda acima de R$ 10 mil, o percentual com estas despesas é de 13%. Segundo o estudo da Serasa Experian, a maioria (69%) das pessoas negativadas tem renda de até R$ 2 mil. Credo em cruz!

Rodovia de rosca

Iniciada no distante 2014, a rodovia SE-255, ligando Itaporanga a Itabaiana, ainda não tem prazo para ser concluída. Com apenas 52 quilômetros de extensão, estrada é de fundamental importância para desafogar o trecho da BR-235, entre Itabaiana e Aracaju. As línguas ferinas espalham pelas esquinas de Sergipe que a rodovia ainda não foi concluída porque o governo estadual gastou em outras coisas os recursos do Proinveste destinados àquela obra. Home vôte!

Candidatura no vinagre

A pré-candidatura a senador de Eduardo Amorim (PSDB) não está mais tão garantida como estava quando ele comandava os tucanos. Questionado sobre o projeto político do agora aliado, o novo presidente do partido, senador Alessandro Vieira, foi curto e grosso: “Candidaturas serão discutidas mais adiante”. O senador se filiou ontem ao PSDB e já assumiu a presidência estadual da legenda. Ele e Amorim se encontraram na semana passada, porém não trataram sobre a mudança de comando da legenda. Segundo o senador, esta definição foi da executiva nacional. Então, tá!

Caixão no palanque

Morto há nove anos, o ex-governador Marcelo Déda (PT) estará entre os políticos citados nos palanques das eleições deste ano. Talvez por falta de predicados, alguns candidatos vão se amparar nas obras e ações do saudoso político sergipano. Seguramente, Marcelo Déda será usado como bandeira dos candidatos ao governo e ao Legislativo, principalmente daqueles que hoje se opõem ao governador Belivaldo Chagas (PSD). Aqui pra nós, quando será que vão tirar o caixão de Déda dos palanques? Crendeuspai!

Estudo sobre educação

A senadora Maria do Carmo Alves (União Brasil) lançou, ontem, a publicação “Panorama Educacional dos Municípios Sergipanos – Indicadores e Recomendações”. O estudo foi elaborado por técnicos do gabinete da distinta para subsidiar a tomada de decisões dos gestores municipais, em ações e programas de melhoria da qualidade educacional. A publicação traz recomendações para cada município e exemplos de boas práticas em educação. Realizado no Museu da Gente Sergipana, em Aracaju, o lançamento da obra foi prestigiado por políticos, educadores e prefeitos sergipanos. Legal!

Plantando asfalto

Alguns deputados estaduais não se cansam de apresentar indicações propondo ao governo a recuperação de rodovias. Essa “febre” de apelos começou desde que o Executivo conseguiu uma grana para recuperar centenas de quilômetros das destruídas rodovias sergipanas. Sabedores que as estradas ligando os municípios serão refeitas, os deputados apresentam as indicações para alegarem depois que são os responsáveis pelo benefício. Arre égua!

Pau de galinheiro

O Legislativo brasileiro foi corroído pela corrupção. Boa parte dos parlamentares se elege pensando roubar os recursos públicos para fazer fortuna rápida. Essas práticas têm deixado o Congresso mais sujo do que pau de galinheiro. Cabe ao eleitor limpar o Parlamento, passar óleo de peroba na cara safada de boa parte dos políticos e eleger quem realmente esteja comprometido com as causas populares. Tomara que essa assepsia seja feita nas eleições deste ano, principalmente na Câmara Federal e no Senado, onde a maioria tem votado sistematicamente contra o povo. Desconjuro!

Novo socialista

O presidente estadual do PSB, Valadares Filho, festejou o anúncio da filiação ao partido de Geraldo Alckmin, ex-governador der São Paulo. O ex-tucano ingressa no PSB para ser candidato a vice na chapa encabeçada pelo presidenciável Lula da Silva (PT). Valadares Filho, que foi às redes sociais desejar boas-vindas ao político paulista, viaja à Brasília para prestigiar a filiação de Alckmin, marcada para amanhã, em evento que promete ser pra lá de concorrido. Ah, bom!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Cruzada, em 18 de abril de 1920.

* É editor do Portal Destaquenotícias