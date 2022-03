O zig-zag da troca de partidos

Diógenes Brayner – [email protected]

Há um movimento grande para filiação partidária e uso da janela para troca de partidos. E é tanto que a escolha de Fábio Mitidieri (PSD) a governador do Estado provocou um rápido movimento interno, mas já se começou a entender que a base ou sai unida, firme e solidária ou põe em dúvida o projeto de fazer o sucessor. Os partidos, de todas as tendências, se desdobram para formar chapas de deputados estadual e federal e, até mesmo os mais eleitoralmente robustos, estão com dificuldades de vencer as tormentas impostas hoje pela legislação vigente, que praticamente criou a clausula de barreira e impôs limites para eleger o primeiro, em condições de puxar, no máximo, mais dois para a Assembleia, ou apenas um para a Câmara Federal.

Há um silêncio que incomoda nesse momento de filiações e mudança de sigla. A maioria dos pré-candidatos a deputado faz cálculos para constatar a possibilidade de conseguir chegar pelo menos próximo à eleição. A maioria dos partidos não oferece segurança absoluta de que o sucesso eleitoral possa acontecer, porque não tem total segurança em relação ao voto direcionado a algum candidato, por mais conhecido e popularidade que obtenha. E o jogo atormenta, porque tem nomes que já sabem para onde vão, mas continuam conversando com o objetivo de conseguir maior firmeza em suas condições eleitorais.

As prováveis chapas majoritárias também recuaram da formação total. Estão com dificuldade da indicação de nome para o Senado, que fortaleça a chapa e obtenha êxito. Não nomes definidos, embora bem classificados, que estejam na visão do eleitorado, e não de grupos aparentemente sólidos, para conseguir seus objetivos, sem deixar de formar uma estrutura que vise à sucessão estadual. Anda tudo perfeito nos redutos sob controle, mas não se sente à presença da população no processo, o que seria importante para se ter uma ideia da vontade popular ou mesmo de uma elite que também se volta para ter boa representação entre poderes.

Nomes importante da política sergipana confidenciam nos bastidores receio de não continuar com seus mandatos. Alguns porque decepcionaram onde estiveram e outros exatamente em razão de novos que estão chegando com maior disposição. Além disso, não há avanços no formato, porque fazer retornar Lula e Alckmin – dois generais cansados de guerra – ou manter Bolsonaro com a militarização do Planalto, realmente não é a implantação de novos conceitos, mas segurar uma estrutura velha que ainda têm os seus tentáculos presos no eterno atraso em que vive o País.

Até o dia 02 de abril há incertezas em relação às candidaturas proporcionais, porque o formato não conduz a uma possibilidade concreta de algum deles se eleger, mantendo, com naturalidade, a perspectiva de derrotas e chances reais de ampla renovação nos quadros das Assembleia e Câmara Federal.

A Janela é o foco

O pré-candidato a governador pela base aliada disse ontem que todos estão engajados nas eleições deste ano e “aos poucos as coisas vão começar a fluir”.

*** Disse que “estamos numa fase importante agora da janela partidária. E isso é o foco do momento”.

*** Final de semana o candidato circulou por municípios do baixo São Francisco e terminou com um encontro de aliados na cidade de Propriá.

Alessandro a governador

O senador Alessandro Vieira está no PSDB e será candidato a governador pelo partido, que fez federação com o Cidadania.

*** Os deputados estaduais do Cidadania em Sergipe e os pré-candidatos que tentam eleição, mantém posição ao lado do senador e vão apoiá-lo.

*** O candidato ao Senado na chapa de Alessandro será a delegada Daniele Garcia, pelo Podemos.

PSDB confirma

Em nota, a executiva nacional do PSDB confirma que em ato realizado ontem, em São Paulo, o pré-candidato a presidente, João Dória formalizou sua filiação ao partido.

*** Confirma que o senador Alessandro Vieira também se filiou à sigla e “assume o comando do PSDB em Sergipe”.

Amorim deixa sigla

O ex-senador Eduardo Amorim, que deixa o PSDB com a chegada de Alessandro Vieira, diz que será candidato ao Senado e não abre mão disso. Antecipa que passará o partido muito bem organizado para o seu substituto.

*** Eduardo conversou com Geraldo Alckmin que o levou para o PSDB e agora o convidou para o PSB. Valadares Filho, que preside a sigla no Estado, também o deseja na legenda.

Pode ir para PSB

Dentro de aproximadamente 15 dias, Eduardo Amorim vai conversar com o presidente nacional do PSDB, ex-deputado Bruno Araújo (PE), já filiado em outra legenda, mas para tratar sobre a organização da sigla no Estado.

*** Eduardo tem simpatia explícita pela candidatura de Valmir de Francisquinho (PL) e pode apoiá-lo case ele dispute o Governo.

*** Deixa bem claro que se não for candidato ao Senado, não terá como apoiar outro nome. Acha que até 02 de abril muita água vai rolar por baixo da ponte.

Filiação de Alckmin

O presidente regional do PSB, ex-deputado Valadares Filho, viaja a Brasília hoje para a solenidade de filiação do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, ao partido.

*** Alckmin está afinado com o PT e deve ser o candidato a vice-presidente de Lula da Silva.

*** Valadares retorna no mesmo dia, porque cuida de filiações na legenda em Sergipe e conversa para atrair novas lideranças. É pré-candidato a deputado federal.

Fábio muito citado

O nome do deputado federal Fábio Henrique (PDT) vem sendo citado com possível mudança de partido. Uma das informações é de que ele vai para o Republicanos.

*** Uma outra, passada por ele mesmo, é de que permanecerá onde está e a posição que tomar será dentro de um entendimento com o presidente regional do partido, prefeito Edvaldo Nogueira (PDT).

*** Ontem o deputado Fábio Henrique disse apenas que “estamos conversando, mas não tem nada decidido”.

Filiar-se antes

Aliados do senador Rogério Carvalho (PT) informam que o deputado Fábio Henrique terá o comando do MDB em Sergipe e isso acontecerá a qualquer momento.

*** Membros do MDB dizem que só há uma probabilidade de Fábio Henrique assumir o partido: “ele se filiando antecipadamente à legenda”.

*** E acrescenta: “Fora isso a probabilidade é zero, porque só assume outro deputado federal”, explicou.

Viagem ao interior

O ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), está visitando regiões e ontem esteve em Brejo Grande e cidades próximas, onde conversou com lideranças.

*** Quanto à sua candidatura a governador disse que “cada dia que passa há possibilidade, é quase um caminho sem volta”.

*** Tem recebido ligações de lideranças de outros municípios e de presidentes de outros partidos para composições.

Luciano vai para o PP

O deputado estadual Luciano Pimentel já decidiu pelo seu novo partido: vai para o Progressista (PP) e é candidato forte à reeleição.

*** O Progressista, que tem o comando do deputado federal Laércio Oliveira, vai se reunir com Luciano e definir data de filiação.

*** Luciano Pimentel tem circulado muito por cidades do interior e conversado com lideranças políticas importantes. Seu nome vem se consolidando para a reeleição.

Rogério em reunião

Ontem pela manhã o senador Rogério Carvalho (PT) – pré-candidato a governador – reuniu-se com o PSB e o PV, para tratar sobre filiações e ações de campanha.

*** O PCdoB não participou do encontro, mas estará hoje em conversa com Rogério.

*** O presidente do PT em Sergipe, João Daniel, admite que esteja tudo tranquilo e até o dia 02 de abril se trabalha para ver quem fica e quem sai,

Márcio e candidatura

Um integrante do PT acredita que, mesmo com Márcio Macedo assumindo a vaga deixada por Valdevan Noventa (PL), ele não será candidato à reeleição.

*** A dedução é que os eleitores de Márcio são praticamente os mesmo da vice-governadora Eliane Aquino e “isso tira a chance do PT fazer dois deputados”.

*** O PT tem como certa a reeleição de João Daniel.

Um giro pelas redes

Alysson Neves – Café sendo vendido a 30 reais no país que é o maior produtor de café do mundo e ainda tem tonto apoiando esse governo?

Salim Mattar – O ex-presidiário Lula tem dito que vai romper o teto de gastos, regular a mídia, rever privatizações, apoiar o MTST e outras falácias da esquerda.

Senhora Rivotril – Vocês estão ligados que idoso para o mercado de trabalho são todas as pessoas com mais de 40 anos?

Edevaldo – Bolsonaro não é conservador nem no inferno, a única coisa que ele conversa é coisa que não vale nada.

Faka – Jornalista que apoia a censura é como o médico que apóia a doença, como o policial que apóia o crime, como o padre ou pastor que apoia o satanismo.

Cláudio Sena – Mais um fenômeno de Fortaleza: ser apresentado a mesma pessoa 10 vezes. E pode ser que nas 10 vezes a pessoa aparente não te conhecer.

Maria – A técnica de dizer nas pesquisas que a eleição já está definida entre o ogro e o meliante é pra desencorajar voto fora dessa desgraça. Parem e pensem.

Eliane Catanhede – Depois do aparelhamento do PT, os gabinetes paralelos de Bolsonaro. O(a) futuro(a) presidente não vai ter tempo pra jetski…