Polícia Civil divulga imagens dos autores de roubo praticado contra Almir do Picolé

A Polícia Civil divulgou, nesta terça-feira (22), imagens dos autores do roubo praticado contra Almir Almeida, o Almir do “Picolé”, conhecido pelo trabalho social com uma creche no loteamento Piabeta, em Nossa Senhora do Socorro. O crime foi praticado na noite do dia 10 de março, no bairro Novo Paraíso, em Aracaju.

As imagens dos autores do crime foram registradas por diversas câmeras de segurança presentes no bairro. Nos registros, dois homens aparecem circulando pela localidade em bicicletas. Os autores do crime circulam pela região da avenida Osvaldo Aranha, na Zona Oeste da capital. Na investida criminosa, um dos autores do roubo reconheceu a vítima.

A Polícia Civil solicita que informações sobre a identificação dos autores do crime, assim como sobre a localização deles, sejam repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte e foto SSP