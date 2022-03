Polícia Militar ministra minicurso de defesa pessoal no MPSE

Policiais militares ministraram o minicurso Defenda-se para as promotoras de Justiça e servidoras do Ministério Público de Sergipe (MPSE). As instruções foram ministradas pela major Manuela e pelos terceiros sargento Elvio e Juliano. Dentre os objetivos do curso estão a ampliação dos conhecimentos de defesa e o exercício de habilidades, fortalecendo atitudes de tomada de decisão e identificação de ameaças. O minicurso foi composto por aulas teórica e prática e totalizou 10 horas de instruções.

As instruções envolveram conteúdos sobre o perfil de vítimas e agressores; riscos e reações; controle do estresse em situações de risco; ampliação da visão estratégica em situações de risco e antecipação de ações de proteção; percepção e atitude para evitar situações de risco; improvisação de armas: uso de possíveis objetos, que usamos no dia a dia, como forma de defesa e simulação de situações onde seja necessário a defesa.

Também foram debatidos a defesa no solo e no meio do caminho, e em qualquer ambiente; simulações de situações de agressões mais freqüentes; demonstração e treinamento de golpes diretos; soltura de agressões diretas; agarramento pela frente e por trás; estrangulamento; e ataque aos cabelos e bolsas.

O minicurso levou em consideração os dados da Organização Mundial da Saúde, de 2021, que indicam que as agressões às mulheres estão ocorrendo cada vez mais cedo. De acordo com os dados, em todo o mundo, um terço da população feminina a partir de 15 anos, ou 736 milhões de mulheres já sofreram violência física ou sexual.

Diante das estatísticas, o Gabinete de Segurança Institucional, em parceria com a Polícia Militar, com o CAOP da mulher e a Escola Superior, elaborou o minicurso Defenda-se! – Minicurso de Defesa Pessoal para mulheres do MPSE.

A defesa pessoal, ou autodefesa (do inglês self-defense), é definida por um conjunto de vários métodos que têm como fim neutralizar um ataque pessoal. Em defesa pessoal, utilizam-se técnicas simples e evitam-se situações complexas de ameaça à integridade física e à segurança de uma potencial vítima.

Fonte e foto SSP