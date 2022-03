PMA inicia primeiro Levantamento de Índice Rápido do Aedes

A partir desta terça-feira, 22, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, retoma mais um serviço importante do Programa Municipal de Combate ao Aedes aegypti: o Levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypti (LIRAa).

Com as coletas domiciliares realizadas através do LIRAa, será possível analisar os bairros com maior incidência do mosquito e, com isso, intensificar as ações de combate ao vetor responsável por doenças como dengue, zika e chikungunya.

Somente esse ano, entre 2 de janeiro e 19 de março, foram 163 notificações de arboviroses, com 12 casos confirmados de dengue, sendo 3 com sinais de alarme (dengue grave, com sinais de hemorragia, dor abdominal intensa, vômito frequente, podendo evoluir para óbito mais facilmente). Houve ainda 38 casos confirmados de chikungunya e nenhum caso confirmado de zika.

Em 2021 foram 1.388 notificações de arboviroses, sendo 170 casos confirmados de dengue, 671 de chinkungunya (com um óbito), e 78 casos confirmados de zika.

“No último LIRAa realizado em julho de 2021, a capital apresentava índice de infestação de 1,6%, considerado de médio risco. Como ficamos impedidos temporariamente de realizar visitas intradomiciliares, essa ação esteve suspensa desde então, mas agora voltamos a fazer as visitas e iniciamos a coleta do LIRAa durante toda essa semana, em todos os bairros da capital”, salienta o coordenador do Programa Municipal de Combate ao Aedes, Jeferson Santana.

Infestação por bairros

O levantamento de índice de infestação classifica três níveis: Baixo (de 0,0% a 0,9%), Médio (de 1,0% a 3,9%) e Alto (acima de 4,0%). Dos bairros com maiores índices de infestação pelo mosquito, os cinco mais prejudicados são: Japãozinho (4,0%), Palestina (4,0%), 18 do Forte (3,9%), Lamarão (3,3%) e Santo Antônio (3,2%).

No último LIRAa de 2021, realizado em julho, os bairros que apresentaram índice de infestação zerado foram: Capucho, Cirurgia, Inácio Barbosa, Salgado Filho e Suíssa. E os bairros Jardins e Novo Paraíso foram as localidades que apresentaram esse mesmo índice nos dois últimos levantamentos (em maio e julho de 2021).

Retomada das ações

Com a reversão da decisão judicial que impedia as visitas intradomiciliares, desde a última sexta-feira, 18, os Agentes de Combate às Endemias (ACE) e Agentes Comunitários de Saúde (ACS) retomaram os trabalhos, acessando as residências, identificando e eliminando possíveis focos e criadouros do mosquito Aedes aegypti.

Desde abril do ano passado, a Prefeitura de Aracaju, vinha cumprindo a determinação do Tribunal de Justiça do Estado, decorrente de uma Ação Civil Pública movida pelo sindicato dos agentes, o Sacema, que limitava as visitas domiciliares, e com isso, o trabalho das equipes estava restrito ao fumacê costal, fiscalização de espaços públicos e orientações de porta em porta.

