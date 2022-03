Prefeitura já vacinou contra covid-19 mais de 1.300 alunos nas escolas

Desde o dia 7 de março, com o início do ano letivo das escolas municipais, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), já vacinou 1.341 estudantes com idade entre 5 a 17 anos contra a covid-19, nas unidades de ensino da capital.

O calendário, estabelecido entre as Secretarias da Saúde e da Educação (Semed), através do Programa Saúde na Escola (PSE), segue durante todo o mês de março e contempla as Escolas Municipais de Educação Infantil (Emei) e Ensino Fundamental (Emef).

De acordo com a coordenadora do Programa Saúde na Escola da SMS, Aline Guimarães, a vacinação nas escolas está sendo realizada de segunda a sexta-feira, dentro do horário escolar, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30.

“Para acesso à vacinação dentro do ambiente escolar, além dos documentos pessoais e da caderneta de vacinação, é necessário que a criança ou adolescente apresente o termo de autorização assinado pelos pais ou responsáveis”, explica.

Confira a programação da vacinação nas escolas:

Dia 22

– Escola Polo: EMEF Marechal Henrique Teixeira Lott – Além dos alunos dessa escola, nesse mesmo local também serão vacinados os alunos da EMEF Prof. Maria Thétis Nunes.

– Escola Polo: EMEF Prof. Sabino Ribeiro – Além dos alunos dessa escola, também serão vacinados nesse local, os alunos da EMEF Oscar Nascimento.

Dia 23

– Escola Polo: EMEF Oviêdo Teixeira – Além dos alunos dessa escola, também serão vacinados nesse local os alunos da EMEI Dom Avelar Brandão Vilela.

– Escola Polo: EMEF Jornalista Orlando Dantas – Além dos alunos dessa escola, também recebem a vacina nesse local os alunos da EMEF Zalda Gama.

Dia 24

– Escola Polo: EMEF João Teles Menezes – Além dos alunos dessa escola, também serão vacinados nesse mesmo local os alunos da EMEF Olavo Bilac.

– Escola Polo: EMEF Ministro Geraldo Barreto Sobral – Além dos alunos dessa escola, também serão vacinados os alunos do Centro Social São Francisco.

Dia 25

– Escola Polo: EMEF Sérgio Francisco da Silva – Além dos alunos dessa escola, nesse mesmo local também serão vacinados os alunos da EMEI Monsenhor João Moreira Lima.

– Escola Polo: EMEI Prof. Etelvina Amália de Siqueira – Além dos alunos dessa escola, também serão vacinados nesse local, os alunos da EMEI Dr. José Augusto Arantes Savazine.

Dia 28

– Escola Polo: EMEF Deputado Jaime Araújo – Além dos alunos dessa escola, nesse mesmo local também serão vacinados os alunos da EMEI Prof. Maria Givalda da Silva Santos e EMEI Monsehor João Moreira Lima.

– Escola Polo: EMEF Olga Benário – Além dos alunos dessa escola, também serão vacinados nesse local, os alunos da EMEF Prof. Letícia Soares de Santana.

Dia 29

– Escola Polo: EMEF Manoel Bomfim

– Escola Polo: EMEI Maria Clara Machado – Além dos alunos dessa escola, também serão vacinados nesse local, os alunos da EMEI Manoel Eugênio Nascimento.

Dia 30

– Escola Polo: EMEF Otília de Araujo Macêdo – Além dos alunos dessa escola, também serão vacinados nesse local, os alunos da EMEI Hermes Fontes.

