1ª sessão presencial do ano da 2ª Turma do TRT-20 é realizada

Nesta terça-feira, 22/3, a 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (TRT-20) realizou sua primeira sessão presencial de 2022. Os trabalhos ocorreram na Sala de Sessões e contaram com audiodescrição, iniciativa estimulada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para ampliar a acessibilidade das pessoas com deficiência visual.

A abertura da sessão foi realizada pelo Desembargador Presidente do TRT-20, Fabio Túlio Correia Ribeiro, que pontuou a importância da iniciativa em fomentar a acessibilidade no âmbito da Justiça do Trabalho. “Esse nosso retorno presencial às sessões muito nos alegra e agora contemplando também as normas de inclusão e acessibilidade com o procedimento de audiodescrição, seguindo assim, a orientação do Conselho Nacional de Justiça”, destacou.

O desenvolvimento de diretrizes de acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência nos órgãos do Poder Judiciário está proposto na Resolução N° 401 de 16/06/2021 do CNJ.

A audiodescrição foi realizada pela secretária do Pleno e da 2ª Turma, Cleonice Franco Barreto no início da sessão e, assim, elementos visuais que compõem a sala como o dispositivo onde ficam os desembargadores, as togas que costumam usar durante a sessão, bem como a forma em que estão dispostos no dispositivo, ou seja, ao lado direito, esquerdo ou ao centro do mesmo, foram descritas verbalmente para que assim, pessoas com deficiência visual que estivessem acompanhando a sessão, pudessem ter uma noção do cenário onde a mesma é realizada, e também quem são e qual aparência dos seus participantes.

Confira como foi a sessão da 2ª Turma do TRT-20.

Ascom TRT-20