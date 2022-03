Professora Ângela Melo volta a defender reajuste zero na tarifa do transporte público em Aracaju

Na manhã desta terça-feira, 22/03, a vereadora Professora Ângela Melo (PT) reafirmou o seu posicionamento contra qualquer aumento na tarifa do transporte coletivo em Aracaju.

“Tenho recebido mensagens de diversos cidadãos de Aracaju preocupados com um possível aumento na passagem de ônibus em nossa cidade. Como eu não acredito que informações surjam do nada, quero já expressar o meu posicionamento pelo reajuste zero na tarifa de ônibus em Aracaju”, enfatizou.

Professora Ângela Melo lembrou que, ainda que não haja neste momento qualquer projeto na Câmara propondo o aumento, é fundamental que as vereadoras e vereadores já assumam o compromisso com a população.

“Esse é o tipo de informação que começa a circular sem uma fonte definida, mas que logo toma corpo e começa a fazer parte das discussões da sociedade e da imprensa. Por isso, é preciso nos anteciparmos e afirmarmos o comprometimento em não apoiarmos qualquer medida que onere ainda mais as famílias de Aracaju”, disse Ângela.

Para a vereadora, quando o assunto é transporte público, o que Aracaju necessita é de uma licitação transparente e democrática e de melhorias em todo o sistema.

“Ontem pela manhã, usuários dos ônibus fizeram uma manifestação na Tancredo Neves e denunciaram a precariedade do serviço. Esse foi mais um exemplo de que a realidade dos ônibus em Aracaju é muito diferente da propaganda feita pela Prefeitura. Por isso, já passou da hora de Edvaldo Nogueira iniciar o processo de licitação, envolvendo a Câmara e o conjunto da sociedade”, acredita.

Fonte: Assessoria de Comunicação – Vereadora Professora Ângela Melo (PT/Aracaju)