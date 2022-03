Professores  da rede estadual realizam ato em frente à Assembleia Legislativa de Sergipe

Professores da rede estadual de ensino realizam na manhã desta terça-feira (22) uma vigília na Praça Fausto Cardoso, em frente à Assembleia Legislativa de Sergipe.

A categoria está com as atividades paralisadas até quinta-feira (24) para pressionar os deputados estaduais sobre pautas relacionadas à educação, entre elas o vencimento básico do magistério. Eles paralisaram as atividades escolares por três dias a fim de pressionar a votação dos parlamentares nas pautas referentes à educação.

Entre as cobranças feitas pelos professores está o vencimento básico do magistério, que prevê um piso salarial de 33,24% para ativos e aposentados.

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica de Sergipe (Sintese) defende o pagamento do piso de 33,24% para ativos e aposentados.

Por conta do movimento, o trânsito de veículos na Avenida Ivo do Prado, sentido Norte e Sul, e na área da Praça Fausto Cardoso, está bloqueado.

Agentes da Polícia Militar e Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) encontram-se nas imediações para fazer a segurança do prédio, bem como orientar o fluxo de veículos na região.

Foto Sintese