Samba de Verdade vai reunir grandes atrações neste sábado em Aracaju

A Teo Santana Produções vai realizar o Samba de Verdade a partir das 18h deste sábado, 26 de março, na Praça de Eventos da Orla da Atalaia. A festa vai contar com as maiores atrações do samba nacional e local. Estão confirmados shows do Grupo Pixote, Dilsinho, Ferrugem, Mumuzinho e Belo. O Grupo Fundo de Quintal saiu da programação mas em breve será anunciado um show em Sergipe.

O evento vai contar ainda com as atrações locais: Top 7, Ultrassamba, É Diferente e Nona, além da Roda de Samba Boteco do Mussum que vai ser uma verdadeira folia no Palco Sarau do Samba com Fabinho Alegria, Elbert (Mania de Ser), Cledson Brwn, Geovanni Vieira, Saulinho, Flavinho, Marcus Freitas, Marquinhos (Forte Desejo), Lobão, Cajurioca, Dioguinho, Éder Malanconi, João Miguel, Marcele Machado e Mariany Correia.

Ingressos

Os ingressos estão sendo vendidos na TS Store (Shopping Riomar), Boxxe Jeans (Centro), Boxxe Jeans (Shopping Prêmio), Auto Peças Macedo (Siqueira Campos), Hitz (Shopping Jardins) e através do site www.ingressando.com.br.

Foto assessoria

Por Fredson Navarro