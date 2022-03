Sebrae lança programa para apoiar empreendedoras

Serão selecionadas cem mulheres para participar de capacitações durante todo o ano

O Sebrae lança nesta terça-feira, 21, um edital com o objetivo de selecionar cem empreendedoras para participar do Programa ‘Sebrae Delas Mulheres de Negócio’. A iniciativa vai oferecer uma série de ações para ajuda-las a fortalecer os seus empreendimentos, otimizando seu potencial em gestão e sua capacidade de liderança,

A ideia do ‘Delas’ é disseminar a cultura empreendedora, a promoção da competitividade empresarial de pequenos negócios geridos por mulheres, a geração de inteligência competitiva para apoiar na tomada de decisão e a criação e o fortalecimento da rede de apoio ao empreendedorismo feminino no estado.

Para isso serão realizadas até o mês de novembro um conjunto de palestras, oficinas, fórum, seminários e consultorias com a proposta de desenvolver as habilidades dessas mulheres em áreas como planejamento, finanças, marketing, negociação, liderança, gestão de tempo e comportamento empreendedor.

Podem participar da seleção empreendedoras que tenham uma ideia de negócio já formatada ou em fase de formatação/operação (candidatas a empresárias), microempreendedoras individuais (MEI) e empreendedoras que tenham microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) constituídas em Sergipe e que tenham Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) junto à Receita Federal. As ações acontecerão de forma híbrida (presencial e online).

Inscrições

As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de março no site www.se.sebrae.com.br. Lá também está disponível todo o edital. O resultado da seleção será divulgado no dia 04 de abril e a previsão é que as ações tenham início até o final do mesmo mês. Como contrapartida as empresárias selecionadas deverão fazer um investimento de R$ 150 para participar de todas as ações.

“Com a oferta dessas atividades estamos buscando estimular a geração de novos negócios, o aumento do faturamento dos empreendimentos, o desenvolvimento de competências empreendedoras, além da promoção de networking entre as participantes. A ideia também é estimular a capacidade de inovação dessas mulheres para que consigamos ter no mercado produtos, serviços ou processos mais aperfeiçoados”, explica a gestora do programa, Mariana Araújo.

Essa é a terceira vez que o Sebrae oferece um programa dedicado exclusivamente para o público feminino. Nas duas edições anteriores o programa beneficiou 245 empreendedoras.

Um levantamento feito pelo Sebrae com base nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua (PNADC), do IBGE, revela que em 2021 Sergipe atingiu a marca de 123,1 mil negócios comandados por pessoas do sexo feminino.

Esse número representa 37% das empresas em funcionamento, consolidando o estado como o segundo, em termos percentuais, no ranking entre as unidades da federação quando o assunto é empreendedorismo feminino, ficando atrás apenas do Rio de Janeiro. No Brasil, 10,1 milhões de mulheres comandam uma empresa, representando 34% do total de negócios.

Foto assessoria

Por Wellington Amarante