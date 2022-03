Shopping Jardins promove campanha ‘Troque óleo usado por sabão’

Ação alusiva ao Dia Mundial da Água e ao movimento Hora do Planeta acontece de 22 a 26 de março, em Aracaju (SE)

Ratificando o seu compromisso socioambiental, o Shopping Jardins celebra o Dia Mundial da Água neste 22 de março e, mais uma vez, adere ao movimento Earth Hour (Hora do Planeta), convidando a população a cuidar do planeta. Para incentivar a adoção de práticas sustentáveis, o empreendimento localizado no bairro Jardins, em Aracaju (SE), recebe um ponto de arrecadação da Recigraxe – Coletora de Óleo Saturado – e promove a campanha ‘Troque óleo de cozinha usado por sabão’.

De 22 a 26 de março, a população pode doar óleo de cozinha usado (soja, milho, girassol, dendê, azeite) e ganhar sabão (em barra ou pasta ou óleo novo). Um litro do resíduo dá direito a uma barra de sabão; dois litros valem um sabão em pasta e quatro litros dão direito a 900 ml de óleo novo. A troca é limitada a quatro brindes por pessoa.

O posto de troca fica no mall em frente ao G.Barbosa e funciona, terça-feira e sábado das 10h às 22h, e de quarta-feira a sexta-feira das 14h às 22h, ou enquanto durar o estoque de brindes.

Hora do Planeta

O Shopping Jardins também convida toda a população a reduzir o consumo de energia no próximo sábado, 26 de março, e participar do movimento Hora do Planeta. Nesta data, as luzes da fachada e os monitores instalados nas praças de alimentação serão desligados das 20h30 às 21h30.

A Hora do Planeta é um ato simbólico, promovido no mundo todo pela Rede WWF desde 2007, com o intuito de estimular a conscientização das pessoas sobre o aquecimento global e a preservação do meio ambiente. Durante uma hora, a sociedade é convidada a apagar as luzes das residências e empresas em apoio à causa ambiental.

Cuidando do meio ambiente

Você sabia que um litro de óleo de cozinha utilizado em frituras e outros preparos pode poluir cerca de 20 mil litros de água, quando descartado incorretamente? No entanto, com uma medida bem simples, esse resíduo pode ser transformado em produto de limpeza, ao invés de poluir mananciais.

Em casa, armazene o óleo usado em um recipiente com tampa, como garrafa pet. Depois, é só depositá-lo em estações de coleta seletiva apropriadas, como o Ecoponto fixo localizado no estacionamento do Shopping Jardins (próximo ao G.Barbosa). O material ali descartado é destinado a empresas especializadas, como a Recigraxe – Coletora de Óleo Saturado, que beneficiam o resíduo e o encaminham à produção de produtos de limpeza.

Além do óleo de cozinha usado, diversos outros resíduos podem ser descartados corretamente no Shopping Jardins. Em suas áreas interna e externa, o centro de compras disponibiliza à população sergipana coletores de pilhas, baterias, metais, vidros, plásticos, papeis, lacres de latinhas de alumínio e eletrônicos de pequeno porte, a exemplo de celular, notebook, monitor, mouse que não funcionam mais. Todo resíduo recolhido é destinado à Care – Cooperativa dos Agentes Autônomos de Reciclagem de Aracaju, que separa os materiais passíveis de venda e destina adequadamente os demais componentes.

Nas lojas C&A e Riachuelo também é possível descartar roupas usadas. Na Drogasil, há caixa coletora de medicamentos vencidos ou sem uso, embalagens e bulas, e O Boticário disponibiliza coletor para o depósito de embalagens vazias de cosméticos e realiza o projeto ‘Botica Recicla’. Levando 3 ou mais embalagens vazias de qualquer marca, o cliente ganha R$15 de desconto nas compras acima de R$120 na loja.

Troque óleo de cozinha usado por sabão

O quê? Ação promovida pelo Shopping Jardins em alusão ao Dia Mundial da Água e ao movimento Hora do Planeta.

Quando? De 22 a 26 de março. O Posto de Trocas funciona, terça e sábado das 10h às 22h, e de quarta a sexta, das 14h às 22h.

Onde? Mall em frente ao GBarbosa do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Doe 1 litro de óleo de cozinha usado (soja, milho, girassol, dendê, azeite) e ganhe 1 sabão em barra. 2 litros valem 1 sabão em pasta e 4 litros dão direito a 900 ml de óleo novo. A troca é limitada a quatro brindes por pessoa.

Mais informações shoppingjardins.com.br | @ShoppingJardins.

Foto: Getty Image | Divulgação