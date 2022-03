Trabalhadores da Saúde deliberam paralisação e proposta de 34,44% de reajuste no Acordo

Com o apoio do Sindicato dos Trabalhadores na Área da Saúde do Estado de Sergipe (Sintasa), os servidores estatutários e celetistas da Fundação Hospitalar de Saúde (FHS), Fundação Estadual de Saúde (Funesa) e Fundação de Saúde Parreiras Horta (FSPH), além dos funcionários da Secretaria de Estado da Saúde (SES), representados pelo Sintasa, começaram uma paralisação de 24h na manhã desta terça-feira, 22, e realizaram um ato público, na frente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), para reivindicar o reajuste linear de 34,44% para todos os servidores, entre outras bandeiras de luta.

Na ocasião, houve assembleia extraordinária conjunta na qual ficou deliberada uma nova paralisação de 24h, no dia 29 de março, às 7h da manhã, com uma vigília na frente da SES, a partir das 13 horas. A motivo da data escolhida é que será no mesmo dia que o Governo do Estado marcou uma reunião com o sindicato para apresentar uma proposta de reajuste do Acordo Coletivo para os servidores celetista da FHS, Funesa e FSPH.

Após a reunião, haverá automaticamente uma assembleia com os trabalhadores que estarão na vigília para repassar a proposta do Governo a fim de a categoria aceite ou não e decida qual os próximos passos que serão dados.

Reunião recente

Nessa segunda-feira, 21, a diretoria do Sintasa reuniu-se com representantes jurídicos da SES e das três fundações e com a superintendente-executiva da SES, Adriana Menezes, na qual foi informada que o Governo do Estado pretende apresentar na proposta do Acordo Coletivo o percentual de reajuste para a categoria, no dia 29, enquanto que o percentual anunciado e proposto no Projeto de Lei para ser votado pelo deputados estaduais alcançaria somente os estatutários por conta da natureza de negociação ser diferente, visto que os reajustes para os celetistas têm que ficar oficializado no Acordo Coletivo de Trabalho.

Diante desta explicação do Governo do Estado e que foi repassada pelo Sintasa aos trabalhadores, no ato desta terça-feira, houve a deliberação da nova paralisação e, oficialmente, deliberada a proposta da categoria de reajuste no percentual de 34,44%, cujo encaminhamento já foi enviado ao Governo na tarde desta terça-feira.

“Convocamos todos os trabalhadores, respeitando o limite de 30% do pessoal, para estarem presentes na SES no dia 29 para pressionar o Governo do Estado a apresentar uma proposta digna para os trabalhadores da saúde. A nossa proposta foi de 34,44%”, explicou Augusto Couto, presidente do Sintasa.

Estiveram presentes no ato, além do presidente, os diretores Adaílton dos Santos e Maria de Lourdes, além do gerente-executivo, Janderson Alves, e o vereador Cícero do Santa Maria, que é diretor licenciado do Sintasa.

Fonte e foto assessoria