TRE: Participe da pesquisa sobre desinformação e ajude a combater as Fake News

O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE), em parceria com o Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Sergipe (UFS), com o objetivo de fortalecer o combate à desinformação nas eleições 2022, torna pública a pesquisa cujos resultados servirão de apoio na tomada de decisões relacionadas à política de comunicação da Justiça Eleitoral de Sergipe. O levantamento será executado pelos professores da UFS com o suporte logístico do TRE-SE. Clique no link a seguir para participar: Pesquisa sobre desinformação.

Quando você desconfia de que uma notícia é falsa, procura identificar a origem para ter certeza da veracidade dessa informação? A pergunta que você acabou de ler é uma das questões propostas na pesquisa. No início do formulário, o participante informará a escolaridade, a idade e o gênero. Então o eleitor e a eleitora responderão perguntas sobre suas impressões sobre o fenômeno da desinformação.

A participação do eleitorado sergipano é fundamental. O levantamento ocorrerá sem custo aos cofres públicos, visto que não haverá gasto com insumos (a pesquisa será on-line). Os professores da UFS, que conduzirão a pesquisa aplicando os mais altos padrões metodológicos, não receberão honorários pela tarefa.

Participe da pesquisa e ajude a Justiça Eleitoral a combater as fake news de forma mais eficaz.

Fonte TRE/SE