Tribunal de Justiça recebe Selo de Acessibilidade Sergipano

Neste 21 de março, Dia Internacional da Síndrome de Down, o Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE) recebeu o Selo de Acessibilidade Sergipano. A honraria foi entregue pelo Presidente do Conselho Estadual das Pessoas com Deficiência e Altas Habilidades em Sergipe (ConSer), Antônio Luiz dos Santos, ao Presidente do Poder Judiciário, Desembargador Edson Ulisses de Melo. Outro magistrado homenageado pelo ConSer foi o Desembargador José dos Anjos, Presidente do Comitê de Acessibilidade do TJSE, que recebeu o Título de Cidadão Inclusivo.

A solenidade aconteceu no Centro Especializado em Reabilitação (CER IV), no bairro Capucho. No local, na tarde desta segunda-feira, 21/03, o governo do Estado, por meio das Secretarias de Saúde, Educação e Inclusão Social, com apoio da Associação Sergipana dos Cidadãos com Síndrome de Down (Cidown) e do ConSer, realizou um evento que teve como tema ‘O que significa inclusão?’. Além das homenagens, houve declamação de poema, exposição fotográfica, exibição de vídeo institucional e roda de conversa.

“Nossa gestão tem como propósito abrir as portas para a cidadania. Então, nada mais apropriado que acolher pessoas com deficiência. Estamos dispostos a atender os pleitos que nos forem dirigidos porque observamos o outro com empatia”, salientou o Presidente do TJSE ao receber o Selo. Ele lembrou que os prédios do Poder Judiciário estão preparados para acolher pessoas com deficiência, já que contam com rampas, pisos táteis, entre outras medidas de acessibilidade.

Conforme o Presidente do Comitê de Acessibilidade do TJSE foi uma honra receber o Título de Cidadão Inclusivo. “Trabalhar com acessibilidade é trabalhar com inclusão de pessoas extraordinárias, que modificam completamente nossa conduta, contribuindo para uma mudança de comportamento da sociedade. Como Presidente do Comitê, tenho recebido delas lições magníficas. São elas que têm ajudado a nos sensibilizar, trazendo mais humanidade às instituições”, agradeceu o Desembargador José dos Anjos.

“O Tribunal de Justiça vai para além do apoio. Está conosco na produção de melhores práticas e normas para evolução da pessoa com deficiência. No tocante ao Selo, o Tribunal tem uma postura de acessibilidade e inclusão muito grande, indo inclusive para questões atitudinais. Não são só as barreiras arquitetônicas, mas as de atitude. E o Tribunal sempre se propõe a enfrentar essas barreiras”, elogiou Antônio Luiz, Presidente do ConSer.

Após as homenagens, os magistrados puderam conhecer o Centro Especializado em Reabilitação, em uma visita guiada pela Vice-Governadora de Sergipe, Eliane Aquino. “Esse espaço aqui, inaugurado pelo Governo do Estado, é muito importante para Sergipe. Num dia como hoje, queremos chamar a atenção de toda a sociedade para percebermos o que cada um está fazendo para que a inclusão aconteça. Eu tenho um filho de 12 anos com Síndrome de Down e o que eu mais quero é que ele seja autônomo. Quero as outras pessoas o enxerguem como eu o enxergo, com respeito e com amor”, considerou a Vice-Governadora.

O Dia Mundial da Síndrome de Down é uma data de conscientização global para celebrar a vida das pessoas com a síndrome e para garantir que elas tenham as mesmas liberdades e oportunidades. É oficialmente reconhecida pelas Nações Unidas desde 2012. A data escolhida representa a triplicação (trissomia) do 21º cromossomo, que causa a síndrome. É necessário destacar que a Síndrome de Down não é uma doença e, sim, uma condição genética inerente à pessoa, porém, está associada a algumas questões de saúde que devem ser observadas desde o nascimento da criança.

