TRT 20ª Região realiza o maior leilão unificado desde 2009

O Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (TRT-20) arrecadou mais de R$ 21 milhões no 37º Leilão Unificado, realizado nesta terça-feira, 22/3, na modalidade presencial e eletrônica, tendo sido considerado o maior leilão unificado desde 2009. Contou, ainda, com o maior número de acessos à página do leilão, tendo sido contabilizadas mais de mil visitas diárias.

Dos mais de 178 itens leiloados, divididos em 54 lotes, alienaram-se cerca de 54 bens, em 83 dos lotes praceados e 9 sustados. A arrecadação totalizou o valor de R$ 21.869.296,14 apresentando uma evolução da arrematação em 25,6%.

Na ocasião, o Juiz Auxiliar de Execução, Carlos João de Gois Júnior, falou da importância dos leilões para a execução dos processos trabalhistas. “O importante do leilão é que todo valor arrecadado será revertido para o pagamento dos processos trabalhistas. Então, o objetivo é conseguirmos cumprir o que foi determinado na sentença através da venda de bens e transferência desse valor arrecadado para os reclamantes”.

Ascom/TRT-20, com informações da CAE/JAE