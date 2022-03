Rogério “vende” o que não tem: MDB ratifica apoio a Fábio Mitidieri

Em meio a série de “especulações” que marcam o período de janela partidária, aberta até o próximo dia 1º, eis que veio nessa terça-feira (22) o pré-candidato a governador do Estado, o senador Rogério Carvalho (PT), que, em entrevista concedida à TV Atalaia, sinalizou para uma suposta “fake news”, garantindo que seu projeto político terá o apoio do MDB sergipano. Há algum tempo que o senador petista tem trabalhado para entregar o comando emedebista para o deputado federal Fábio Henrique (PDT).

Mês passado, Rogério e Fábio chegaram a viajar para Alagoas com o intuito de tomarem o comando do partido em Sergipe, mas o líder da legenda na Câmara Federal, deputado Isnaldo Bulhões (MDB/AL), disse que faria uma consulta à Família Reis em outra oportunidade e ratificou o comando do MDB com o ex-deputado Sérgio Reis, que, inclusive, já sinalizou que o partido tem compromisso com a pré-candidatura de Fábio Mitidieri (PSD) para o governo do Estado.

Do ponto de vista nacional (eleição presidencial), PT e MDB estão em campos opostos; o Partido dos Trabalhadores trabalha pelo retorno do ex-presidente Lula, enquanto que os emedebistas tentam fortalecer a pré-candidatura da senadora Simone Tebet para o Palácio do Planalto. Em Sergipe, diferente do PT, que rompeu e foi para a oposição, o MDB continua apoiando e dando sustentação ao governo de Belivaldo Chagas (PSD), inclusive tentando indicar o pré-candidato a vice ou ao Senado na chapa governista.

A tese para a “intervenção” proposta por Rogério Carvalho no MDB sergipano surge da dificuldade que a legenda, sob o comando de Sérgio Reis, teria para formatar chapas competitivas para deputado federal e deputado estadual. O atual presidente, por sua vez, tem um discurso mais otimista e acredita que, até o fechamento da janela, tudo estará equacionado e a legenda reunirá condições de manter uma “cadeira cativa” na Câmara Federal.

Mas o que é verdade? Até que se tenha uma decisão contrária, o partido continua sob o comando de Sérgio Reis em Sergipe. Rogério é pré-candidato a governador, mas até agora não conseguiu formar uma chapa majoritária. Não tem nome para vice e, para o Senado, sondou vários nomes para o cargo, mas apenas o advogado Henri Clay (PSOL) demonstrou disposição até agora para acompanha-lo politicamente. Além do PT e PSOL, só conta formalmente com o apoio do PSB…

Em síntese, além de promover a suposta “fake News”, Rogério Carvalho agora “vende o que não tem”, ou seja, diz que o MDB estará em seu palanque, sendo que a Executiva Estadual do partido já confirmou apoio para outro pré-candidato a governador. Não à toa que nomes históricos como Francisco Gualberto, Iran Barbosa e Conceição Vieira estão deixando o PT que, para ter um saldo positivo na eleição, começa a “importar nomes”. Pelo visto parece também querer “importar partidos”…

Veja essa!

Diante da declaração do senador Rogério Carvalho (PT) para a TV Atalaia, de que o MDB estará em seu palanque, apoiando sua pré-candidatura a governador, este colunista conversou com o presidente estadual do MDB, o ex-deputado Sérgio Reis, que negou veementemente qualquer mudança de comando.

E essa!

Sérgio Reis respondeu a fala do senador petista com uma “provocação”: “Rogério terá o MDB em seu palanque se ele sair do PT e se filiar na nossa legenda. Ele sendo candidato a governador pelo MDB e votando em Simone Tebet para a presidência da República. Aí ele terá o apoio do partido”.

Bomba!

Em seguida, Sérgio Reis sentenciou qualquer possibilidade de o MDB apoiar Rogério Carvalho, dizendo que “ele (Rogério) como petista, fala pelo PT; eu falo pelo MDB! E nosso compromisso é com a pré-candidatura de Fábio Mitidieri (PSD)”, finalizou, prometendo “novidades” para a próxima semana.

Exclusiva!

Ainda sobre os rumores de mudança no comando do MDB, Sérgio Reis explicou: “até o próximo dia 2, até o fechamento dessa janela partidária, muito do que você vai ouvir por aí são especulações. Não existe definição de nada, não há definição alguma! É tudo achismo”, explicou.

Clima quente

A “temperatura subiu” ao longo da terça-feira (22), na área externa da Assembleia Legislativa, na Praça Fausto Cardoso, durante a votação pelos deputados estaduais de projetos do Poder Executivo, dentre eles, aqueles que mais interessavam o Magistério e as entidades da Segurança Pública. Dezenas de servidores manifestaram na porta da Alese, reivindicando o acesso ao prédio e o acompanhamento das votações. Os trabalhadores pressionaram e não gostaram da aprovação dos projetos pelos deputados, em especial, sem as emendas propostas pelos parlamentares da oposição.

Aprovado I

Foi aprovado o PL do Executivo que assegura um reajuste salarial de 34,44% para servidores públicos de diversas carreiras. Serão contemplados cerca de 13 mil servidores da Administração Pública Geral (PCCV), dos níveis básico, médio e superior, a exemplo de agentes administrativos, assistentes administrativos, executores de serviços administrativos, executores de serviços básicos, merendeiras, oficiais administrativos, técnicos agrícolas, entre outros.

Aprovado II

Também passou o PL que reajusta os subsídios dos servidores militares do estado de Sergipe em 7%. A propositura engloba policiais e bombeiros militares e propõe a redução do interstício. Para a promoção a soldado da PM/BM passa de dez para seis anos de serviço policial militar efetivo, estando, no mínimo, no conceito B de avaliação. Já a promoção de Cabo a 3° Sargento dependerá de um decurso de cinco anos, e não mais de seis anos. Por fim, será reduzido o interstício de seis anos para quatro anos e seis meses para a promoção da posição de 3° Sargento a 2° Sargento.

Aprovado III

Também foi aprovada a revisão geral anual dos valores dos padrões de salário-base, subsídio ou vencimento, conforme o caso, dos empregados públicos e dos servidores públicos civis do Poder Executivo Estadual-Administração Direta, Autárquica e Fundacional Pública de Direito Público. Com isso, os valores dos padrões de salário-base, subsídio ou vencimento dos empregados públicos, dos servidores públicos civis, ativos e inativos, do Poder Executivo Estadual – Administração Direta, Autárquica e Fundacional, serão revisados, na forma do art.37, inciso X, da Constituição Federal, no percentual de 5%.

Aprovado IV

O Projeto de Lei Complementar (PLC), de autoria do Poder Executivo, que trata sobre o vencimento básico do Magistério Público do Estado de Sergipe, foi aprovado pela Assembleia Legislativa. A matéria revisa o vencimento básico dos professores incorporando em seus valores Gratificações de Regência de Classe e Pedagógicas no valor equivalente a 40% do atual vencimento básico.

Máscaras I

Foi aprovado, por maioria, o PL que dispensa a utilização das máscaras de proteção facial e revogando a Lei nº 8.677, que tornava obrigatória a utilização do equipamento de proteção individual em todo o Estado de Sergipe como forma de evitar a propagação do vírus da Covid-19. A partir da sanção do governador, a decisão sobre a utilização do uso de máscara será do Comitê Técnico Científico.

Máscaras II

De acordo com o Projeto enviado pelo Governo, as decisões sobre a utilização das máscaras ficarão sob a responsabilidade do Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais, setor responsável pela verificação e avaliação do panorama da Covid-19 em Sergipe.

Henri Clay I

Desprendendo-se da disputa pelo governo de São Paulo, Guilherme Boulos (Psol), anunciou que será candidato a deputado federal. Para o pré-candidato ao Senado por Sergipe, Henri Clay (Psol), a decisão é um importante gesto para o fortalecimento da esquerda. “Foi um ato de desprendimento e de compromisso com o projeto político popular. É um importante gesto para o fortalecimento da esquerda e para a vitória de Lula para presidente da república. O objetivo é construir uma bancada forte de esquerda no Congresso e, para isso, Boulos é um nome essencial”, afirma Henri Clay.

Henri Clay II

Através das redes sociais, Boulos contou que a decisão foi tomada por uma razão: ajudar a construir uma grande Bancada de Esquerda no Congresso. “Hoje, o Centrão governa o Brasil. Precisamos ter força para a Reforma Trabalhista, o Teto de Gastos e aprovar mudanças populares”, disse. Com a novidade, o presidente nacional do Psol, Juliano Medeiros, defendeu apoio a Haddad (PT) para o governo de São Paulo. Segundo a CNN, o candidato do PT, Fernando Haddad, está à frente nas intenções de voto, com 24%, ao Governo de São Paulo. “Haddad é o único que pode derrotar o tucanato”, disse Juliano.

Saúde pode parar

Os servidores do Movimento Unificado da Saúde de Aracaju realizaram uma assembleia conjunta em frente ao Centro Administrativo de Aracaju (PMA). Na pauta o Indicativo de Paralisação, caso a Prefeitura não apresente uma proposta condizente. Sem reajuste há seis anos, o último foi em 2016, os servidores acumulam uma perda salarial de 37,48%. Essa assembleia servirá para que os servidores avaliem a proposta que será apresentada pela Prefeitura aos representantes dos Sindicatos das categorias da Saúde.

Gustinho no Republicanos I

Na liderança do Republicanos na Câmara dos Deputados, o deputado federal Gustinho Ribeiro se filiou ao partido. O evento contou com a presença do presidente Nacional da sigla, o deputado federal por São Paulo, Marcos Pereira; o ex-deputado Pastor Heleno e diversas lideranças nacionais e estaduais. “Iniciamos agora um novo momento político-partidário. Estou feliz pela forma como tudo foi conduzido. Não poderia deixar de agradecer aos amigos Marcos Pereira e Heleno Silva. Vou retribuir este gesto com muito trabalho. E o povo sergipano pode esperar dedicação, empenho e cuidado por Sergipe”, garantiu Gustinho Ribeiro.

Gustinho no Republicanos II

“Gostaria de agradecer aos amigos sergipanos que se fizeram presente a este ato. Ele é muito significativo para nossa trajetória política”, disse Gustinho. Com a filiação do deputado Gustinho Ribeirão, o Republicanos espera fazer dois deputados federais na próxima eleição. “Este é um momento importante do partido ao recebermos o deputado Gustinho Ribeiro, uma jovem liderança na Câmara dos Deputados, um deputado atuante na defesa dos interesses de Sergipe e do Brasil, extremamente bem relacionado e isso irá fortalecer os quadros do Republicanos”, disse Marcos Pereira.

Alunos sem aula!

Chega a denúncia que mais de 300 adolescentes do Mosqueiro, Robalo, Atalaia, Santa Maria e outros bairros periféricos estão sem sala de aula! A informação é que havia a promessa de uso da antiga Escola Parque, mas a Secretaria estaria justificando que não recebeu ainda as chaves do imóvel! Fala-se agora que as aulas não serão presenciais, e alguns denunciantes reclamam que sentem dificuldades em acompanhar pela internet. Os alunos da Zona de Expansão aguardam uma solução para o impasse. Com a palavra a Secretaria de Educação…

Olha a Renascer!

Ainda com relação a fundação outra situação estarrecedora foi apresentada a esse jornalista essa semana. Trata-se de uma prestadora de serviço atualmente contratada pela Ankora, por determinação do presidente, que conforme a dito pela própria, quem manda e desmanda é ela, “que exerce função diferente da que foi contratada pela terceirizada da fundação, que presta serviços simultaneamente a uma prefeitura do interior com choque de horários e a Renascer aceita silenciosamente”.

Botou na Justiça

A mesma prestadora diz ainda que, recentemente, colocou a fundação na Justiça e vai levar mais uma boa grana; e que o presidente a recebe e atende os seus pedidos da forma que ela quer! E mole? Mais uma vez, este espaço continua aberto, aguardando uma resposta, uma posição, uma explicação do presidente da Fundação Renascer.

Ainda o relatório

Dando sequência e se aprofundando mais nas questões relacionadas ao relatório conclusivo de auditoria n° 03/2021/Setec, conforme relatado detalhadamente na coluna anterior, registramos essa semana a total falta de respeito e comprometimento com o certo e cumprimento da lei, por parte do atual gestor da fundação Renascer! Além de não operar no sentido de resolver as irregularidades cometidas e detectadas, ainda continua praticando de forma que dá a atender que é inatingível e/ou protegido por forças ocultas!

Olha a Masterserv!

Como exemplo, citamos a contratação da empresa MASTERSERV, que além de absorver todas as irregularidades já citadas no conhecido processo da ANKORA, vem exigindo da empresa para camuflar os desvaneios praticados, para que seja pago a periculosidade mesmo sem previsão contratual, gerando assim um passivo incalculável a ser absorvido pelo erário público! Com a palavra o Presidente…

Katarina Feitoza I

Em entrevista ao CINFORM ON LINE, a vice-prefeita de Aracaju, Katarina Feitoza (PSD), se posicionou dizendo que aprova a indicação de Fábio Mitidieri para o governo. “Sim. Ele foi o nome de consenso do nosso agrupamento. O processo de escolha foi capitaneado pelo nosso governador Belivaldo Chagas. Eu fico muito feliz com a escolha, assim como ficaria se a decisão recaísse sobre outro candidato, pois respeito e admiro todos os nomes que estavam à disposição (Edvaldo, Laercio, Ulisses).

Katarina Feitoza II

Questionada se Fábio está preparado para disputar o governo, ela disse que “Sim. O governador foi muito cauteloso em todo o processo, analisando o perfil dos nomes disponíveis. Ou seja, foi uma decisão muito bem pensada, conversada. Para além disso, como falei antes, Fábio tem sido um deputado atuante, que tem trazido recursos para os municípios. A escolha dele não foi à toa. Fábio tem mais que um nome, tem trabalho e história”.

Vai trabalhar!

Por fim, Katarina ratificou que vai se empenhar para que Fábio Mitidieri seja eleito governador de Sergipe. “Lógico que trabalharei muito para eleger Mitidieri, pois além dele ser um dos líderes do meu partido, PSD, vem de um mandato propositivo na Câmara Federal e se prepara há algum tempo para esse pleito. E é assim que se faz política: com preparo, diálogo, consenso e união”.

Alô Aquidabã!

Corre a boca miúda em todo o Estado e já é de conhecimento de várias autoridades, a condução que vem sendo praticada pelo prefeito municipal, para não só eleger sua esposa deputada estadual, mas bater todos os recordes já alcançados em nosso Estado sobre a quantidade de votos. Espalhado por todo o Estado, vem conquistando espaços até então inimagináveis!

Qual o segredo?

A pergunta que não quer calar e que esse espaço irá se inteirar, e onde esse administrador público adquiriu “tanta experiencia”, diante de um contexto de dificuldades apresentada por inúmeros outros políticos e gestores, para apresentar esse “desempenho político” que tem causado vários questionamentos e possíveis ponderações na forma da lei…

TCE I

O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE) foi homenageado, no Dia Internacional da Síndrome de Down, durante a tarde de atividades no Centro Especializado em Reabilitação (CER IV). Na oportunidade, o TCE/SE foi condecorado com o Selo de Acessibilidade Sergipana. O assessor da Presidência, Raimundo Aragão, representou o presidente da Corte, conselheiro Flávio Conceição, na solenidade.

TCE II

O evento contou com as presenças de diversas autoridades, dentre elas a vice-governadora Eliane Aquino, o deputado estadual Georgeo Passos e os desembargadores do Tribunal de Justiça de Sergipe, Edson Ulisses de Melo (presidente do TJ) e José dos Anjos, que preside o Comitê de Acessibilidade do Tribunal. Além do Selo, durante o evento também foram entregues títulos de Cidadão Inclusivo.

TCE III

O objetivo foi de promover o envolvimento das pessoas com a Síndrome de Down e a organização ficou por conta do Governo do Estado, em parceria com a Associação Sergipana dos Cidadãos com Síndrome de Down (Cidown) e o Conselho Estadual da Pessoas com Deficiência e Altas Habilidades em Sergipe (ConSer). A proposta do evento girou em torno da reflexão sobre “o que significa inclusão?”.

Antônio Luiz I

O presidente do Conser, Antônio Luiz dos Santos, explicou que o evento serve também para o reconhecimento de instituições que têm uma atuação voltada para a proteção e promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. “O Tribunal de Contas está recebendo o Selo de Acessibilidade indicando que o TCE pode receber pessoas com deficiência com dignidade e com toda a atenção que essas pessoas merecem”.

Antônio Luiz II

“Estamos falando de um segmento importante no Estado de Sergipe, com cidadãos pagadores de impostos, com direitos e deveres iguais a todos. Infelizmente a maioria dos municípios não têm o Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência, sem falar na falta de ações voltadas neste sentido. É um apelo que nós fazemos ao TCE para se somar com a gente nesta luta”, completou Antônio Luiz.

Raimundo Aragão

Por sua vez, o assessor da Presidência, Raimundo Aragão, fez uma avaliação muito positiva do evento, enfatizando que é um compromisso da gestão do presidente Flávio Conceição de aproximar cada vez mais a Corte de Contas da sociedade sergipana. “Nosso TCE tem a missão de caminhar em sintonia com os nossos jurisdicionados. Nós queremos agradecer às entidades por esta homenagem e reforçar o nosso compromisso de cobrar e assegurar mais acessibilidade para este segmento tão importante da nossa sociedade”, disse, sinalizando para a formalização de convênios e parcerias com as entidades que lutam pelos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Mércia Feitosa

A Secretária de Estado da Saúde, Mércia Souza, entende que a discussão é muito positiva no Dia Internacional da Síndrome de Down, porque “traz à luz da sociedade a discussão sobre o tema, sobre como nós olhamos para essas pessoas, quais são nossas atitudes inclusivas? É um momento de grande parceria, todas as secretarias justas buscando dar mais visibilidade, e com essa exposição, nas telas, nas fotografias, no recital com poemas…nós estamos apresentando para a sociedade o quanto eles são capazes. Esse equipamento (CER IV) é uma representação da política de inclusão que estamos tendo. Aqui vamos acolher as pessoas com Deficiência e hoje este grande sonho está sendo concretizado”.

Eliane Aquino I

A vice-governadora Eliane Aquino valorizou o empenho de todos os governantes para assegurar a entrega do Centro Especializado em Reabilitação. “Este é um espaço muito importante para as pessoas com Deficiência. Sonhamos durante longos anos com isso aqui, com um espaço que precisa ter vida, com profissionais de qualidade e que possam atender à população. Ver este auditório cheio é a certificação da nossa luta”.

Eliane Aquino II

Em seguida, Eliane Aquino lembrou que a obra do Centro durou cerca de 13 anos. “Iniciamos ainda na gestão de Marcelo Déda (in memoriam), passamos pelo governo de Jackson Barreto e chegamos ao governo de Belivaldo Chagas. Ela não foi feita para personificar uma gestão, mas pensada nessa população que ainda vive excluída. Temos muitas mães que são muito solitárias ainda. E esta obra tem muita qualidade. Temos ainda que ir além, precisamos ampliar para receber o público do interior, mas o importante é que ela está servindo à sociedade como um todo”.

Georgeo Passos

O deputado estadual Georgeo Passos pontuou que a promoção de políticas de apoio aos Direitos das Pessoas com Deficiência deve ser algo continuado. “A inclusão tem que ser permanente e aqui a gente percebe que essas pessoas podem contribuir muito com o desenvolvimento da nossa sociedade. Essas ações não podem ficar concentradas em apenas uma data, em um dia, mas devem ser contínuas. E isso vale também para quem não tem uma pessoa com Deficiência em casa e que precisa se atentar para a importância que tem a inclusão social”.

Olha a licitação!

Um edital está levando ao desespero vários empresários que já não aguentam mais a “cumplicidade” de um secretário com uma empresa/parceira que, coincidentemente, tem seus acervos atendendo as “demandas” das exigências de participação dos processos licitatórios do órgão! Não é a toa que o secretário, além de uma rejeição unânime no meio empresarial (excetuando seu parceiro), tem várias autoridades no seu encalço! Digo é nada…

CRÍTICAS E SUGESTÕES

[email protected] e [email protected]