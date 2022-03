Agrese representa Sergipe em Webinar sobre Regulação estadual de biometano

A Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (Agrese) representou o Estado de Sergipe no Webinar realizado na última terça-feira, 22, com o tema “Regulação estadual de biometano: expandindo o mercado de gás renovável”, promovido pelo Programa de Energia para o Brasil (Brazil Energy Programme – BEP), projeto realizado em parceria com o Reino Unido para acelerar a transição energética do nosso País com inovação em tecnologias limpas.

Durante o Webinar foram apresentados os resultados do desenvolvimento do “Guia de Regulação Estadual de Biometano”, realizado pelo Instituto 17 no âmbito do BEP, em parceria com a Associação Brasileira de Agências de Regulação (ABAR) e os estados de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Sergipe, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

O diretor da Câmara Técnica de Gás Canalizado da Agrese, Douglas Costas, foi um dos convidados a participar do debate e explica que foi uma importante oportunidade para Sergipe, por meio da Agrese, apresentar os estudos preliminares no sentido de desenvolver a regulação do Biogás/Biometano e por consequência incentivar a produção no Estado. “Pudemos demonstrar que já avaliamos previamente o potencial local de produção de Biogás e que realizamos um Benchmarking, onde foi pesquisado as principais ações de incentivo, tanto de cunho regulatório e não regulatório, já em curso no País, para que sirvam de modelo para o Estado”, pontua.

O evento foi moderado por Leidiane Mariani, do Instituto 17, também participaram do webinar o presidente da ABAR, Fernando Franco, o coordenador do BEP no Brasil, Gilberto Jannuzzi, o conselheiro e vice-presidente da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro (Agenersa), Vladimir Macedo, e o diretor de Energia da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (SEDE-MG), Pedro Sena.

Ascom/Agrese