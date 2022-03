Alessandro: “Nunca imaginaríamos ter uma figura tão lastimável na PGR como Augusto Aras”

Em entrevista à Rádio Eldorado, o senador Alessandro Vieira (PSDB-SE) critica a inação do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, sobre denúncias da existência de um gabinete paralelo no Ministério da Educação. “Nunca imaginaríamos ter uma figura tão lastimável na PGR como Aras. Ele deveria agir de ofício (sem precisar ser provocado). Essa estratégia para retardar processo e engavetar investigações é uma vergonha histórica, virou um puxadinho do palácio, é uma coisa triste de acompanhar”, desabafou o senador em entrevista à Rádio Eldorado.

Com deputados da oposição, o senador neo-tucano entrou com uma representação na PGR contra o ministro Milton Ribeiro por corrupção e tráfico de influência. Em uma série de reportagens, o Estadão revelou que dois pastores sem vínculos com a administração pública nem com o setor de ensino, têm acesso privilegiado à estrutura do ministério. Áudios e imagens revelados pelas reportagens mostram Ribeiro creditando aos dois a “instrumentalidade” da pasta e de cobrar até barra de outro para liberar recursos no MEC. “É uma pena que o Brasil esteja anestesiado e perdendo a capacidade de indignação”.

Fonte assessoria