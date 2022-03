André comemora aprovação para o piso de enfermagem: “Sempre foi uma luta nossa”

O ex-deputado federal André Moura comemorou a aprovação do pedido de urgência no plenário da Câmara dos Deputados nesta terça-feira (22/3) com 458 votos favoráveis e 10 contrários do projeto de lei que cria o Piso Salarial da Enfermagem brasileira, PL 2564/2020.

O PL 2564/2020 é apensado ao Projeto de Lei 459/2015 de autoria de André Moura. “Enquanto estive como parlamentar em Brasília levantei a bandeira pela luta dos enfermeiros. Ouvi os anseios da categoria, apresentei o Projeto de Lei, presidi a Comissão e fui relator em Plenário”, lembra.

“Acredito que agora o projeto tramitará com mais rapidez na Câmara dos Deputados, tendo em vista que a aprovação do regime de urgência dispensa algumas formalidades e pode ser incluído na ordem do dia da sessão deliberativa seguinte à aprovação”, explica André.

De acordo com André Moura, quando o projeto for aprovado “irá evitar o acúmulo de profissões que hoje é necessário para que os profissionais tenham uma remuneração digna. Além de uma jornada de trabalho desgastante, associada ao estresse pelos deslocamentos entre os diversos locais da prestação dos serviços, compromete irremediavelmente tanto a saúde do profissional quanto a qualidade do atendimento ao paciente”, conclui.

Foto assessoria