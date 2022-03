Aprovado reajuste de 7% para policiais militares e bombeiros

Os deputados aprovaram na Sessão Extraordinária da Assembleia Legislativa de Sergipe desta terça-feira, 22, o Projeto de Lei Complementar nº 3/2022 de autoria do Poder Executivo com a finalidade de reajustar os subsídios dos servidores militares do estado de Sergipe em 7%. A propositura engloba policiais e bombeiros militares e propõe a redução do interstício.

Para a promoção a soldado da PM/BM passa de dez para seis anos de serviço policial militar efetivo, estando, no mínimo, no conceito B de avaliação. Já a promoção de Cabo a 3° Sargento dependerá de um decurso de cinco anos, e não mais de seis anos. Por fim, será reduzido o interstício de seis anos para quatro anos e seis meses para a promoção da posição de 3° Sargento a 2° Sargento. “Dessa forma, a Propositura em questão trata de reduzir o tempo para a promoção, o que acarretará num adiantamento, também, da repercussão financeira dela decorrente”, destaca o documento.

O Projeto de Lei destaca que um dos objetivos é “recompor o poder de compra de suas remunerações, reajustar os seus vencimentos para um patamar condizente com a realidade atual e, assim, incentivar o desenvolvimento de uma Administração Pública cada vez mais eficiente no cumprimento de suas funções e na prestação de serviços à população”.

Foto: Joel Luiz

Por Aldaci de Souza