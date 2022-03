Aracaju acumula 30mm de chuvas nas últimas seis horas e não registra ocorrências graves

Equipes da Prefeitura de Aracaju, sob coordenação da Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), monitoram desde as primeiras horas desta quarta-feira (23), os possíveis pontos de alagamentos da cidade, além de potenciais áreas de risco, em decorrência das chuvas que caíram, de forma intercalada e moderada, durante a madrugada.

O ClimAju, plataforma criada pela Prefeitura de Aracaju para monitorar o registro de chuvas na cidade em tempo real, registrou o acumulado de 30 milímetros (mm) na maior parte da cidade nas últimas 6h. Apenas na região da antiga Zona de Expansão, o volume foi de 50 mm, nesse mesmo período.

Até o momento, de acordo com o coordenador da Defesa Civil municipal, major Silvio Prado, não foram registradas ocorrências graves, apenas a queda de uma árvore no Bairro Industrial. O coordenador destaca que a Defesa Civil enviou alerta à população, via SMS, na segunda-feira (2).

“A gente já vinha acompanhando essa chuva desde a semana passada. Tínhamos um receio porque a maré estava subindo até às 6h45, mas já começou a vazar. O nosso alerta vai até às 17h de hoje. A gente vai analisar a previsão para os próximos dias”, destaca Silvio Prado.

O coordenador afirma ainda que, além da vigilância da Defesa Civil, equipes das Empresas Municipais de Serviços Urbanos (Emsurb) e de Obras e Urbanização (Emurb), assim como a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) atuam em toda a cidade, seja na manutenção do sistema de drenagem ou mesmo para auxílio de motoristas e pedestres.

Serviço de alerta

Implantado na capital sergipana pela Defesa Civil de Aracaju, o Serviço de Alerta por SMS – 40199, que completou recentemente quatro anos em funcionamento, possibilita que a população receba, através de mensagem de texto, no celular, informações antecipadas sobre condições climáticas e outros fenômenos que precisem de maior atenção.

Atualmente, o serviço soma 51.243 cadastros realizados, no município, o que corresponde a 7,80% da população aracajuana. Essa adesão posiciona Aracaju, proporcionalmente, como a capital nordestina com maior número de cadastros registrados, sendo a 5º do Brasil, segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Com informações e foto da AAN