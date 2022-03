Defensoria apura operação da PM na Ocupação Valdice Teles que culminou na morte do ocupante

A Defensoria Pública do Estado de Sergipe, através dos Núcleos de Defesa dos Direitos Humanos, Articulação com os Movimentos de Bairros e da Comissão de Trabalho de Enfrentamento à Desigualdade Social e do Racismo Estrutural, vem apurando a incursão promovida no último dia 15, pela Polícia Militar do Estado de Sergipe na Ocupação Valdice Teles, no Bairro Santa Maria, a qual culminuou na morte de Will Goiana da Silva, 21 anos.

Os defensores públicos Sérgio Barreto Morais, Alfredo Carlos Nikolaus e Carla Caroline, além de representantes do MST, OAB e deputados estaduais estiveram no local e conversaram com os ocupantes. A ocupação abriga cerca de 350 famílias em situação de extrema vulnerabilidade social.

Segundo relatos de algumas pessoas que presenciaram a operação da Polícia Militar, os policiais chegaram ao local realizando disparos de arma de fogo, sem qualquer ordem, advertência ou apresentação de mandado judicial. “Nessa operação, um jovem morreu alvejado por mais de dez disparos, bem como há relatos de agressão física generalizada, tortura e ameaças perpetradas pelos agentes públicos. A Defensoria Pública de Sergipe e as demais Defensorias Públicas de outros estados estão engajadas na apuração dos fatos e todas as providências estão sendo adotadas”, disse a defensora pública, Carla Caroline.

“Reafirmamos o compromisso na defesa do interesse jurídico das sergipanas e sergipanos hipossuficientes, reconhecendo a existência de discriminações estruturais que fragiliza a dignidade e direitos fundamentais, defendendo os valores do Estado Democrático de Direito, não compactuando com qualquer ato arbitrário de violência”, ressaltou Carla Caroline.

“Estamos acompanhando as investigações dos fatos, adotando, inclusive, quando necessário, providências à responsabilização civil e criminal dos envolvidos com as determinações do trágico episódio”, concluiu a defensora pública.

Foto assessoria

Por Débora Matos