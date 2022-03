Deputado federal Gustinho Ribeiro é o mais novo filiado do partido REPUBLICANOS

O deputado federal Gustinho Ribeiro acaba de se filiar ao REPUBLICANOS. A ficha foi abonada na sede da liderança na Câmara dos Deputados, com a presença do presidente nacional do partido, Marcos Pereira, do presidente de Honra em Sergipe, ex-deputado federal Heleno Silva, e colegas parlamentares da sigla.

“É muito bom receber em nossos quadros o jovem deputado Gustinho, que vem exercendo um excelente mandando na Câmara, sempre voltado aos interesses do seu Estado e do Brasil. É uma revelação positiva em Brasília que muito nos honra”, destacou Pereira.

Após assinar sua ficha de filiação, Gustinho Ribeiro não escondeu o sentimento de felicidade em ingressar no novo partido. “Sinto-me feliz em estar no REPUBLICANOS, um partido que hoje já é uma das principais siglas do Brasil, que tem como principal característica, cumprir compromissos, dar espaços para seus membros e, principalmente, que tem defendido projetos importantes em defesa do povo brasileiro, a exemplo do Auxílio Brasil, Vale-Gás e tantos outros”, frisou.

Por Ascom/Republicanos