Dr. Samuel pede implantação da Rede de Abastecimento de água em Lagoa do Juazeiro, povoado de Porto da Folha

A indicação do deputado estadual Dr. Samuel Carvalho (CIDADANIA), que solicita a implantação da rede de abastecimento de água no Povoado Lagoa do Juazeiro, município de Porto da Folha, foi aprovada durante o expediente desta quarta-feira (13), na ALESE.

Dr. Samuel lembra que esta comunidade sofre com a falta de abastecimento de água e justifica que é um direito de todos os cidadãos o acesso aos serviços essenciais a saúde humana.

“Os moradores do povoado buscaram o nosso gabinete com o intuito de ver resolvido esse problema. A gente sabe que a água é essencial a vida humana e por isso, o poder público tem o dever de garantir aos moradores o abastecimento regular”, explicou.

