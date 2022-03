Garibalde propõe projeto que beneficie servidores da Cohidro

O deputado Garibalde Mendonça (MDB) obteve aprovação da Casa Legislativa na Sessão Híbrida de hoje, 23 de março, na Indicação de nº 170/2022, que trata sobre os servidores estatutários da Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe (Cohidro).

O parlamentar solicita ao governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, o envio de uma Proposta de Emenda à Lei n°118/2016, a fim de contemplar, também, os servidores da Cohidro. “Essa proposta atende uma solicitação dos seus servidores”.

Segundo o deputado, os servidores da Cohidro não foram enquadrados na Lei n° 7.820, de 04 de abril de 2014, que considerou as gratificações de anuênio/isonomia, como aconteceu com a Emgadro e Pronese.

Indicações

Também foram aprovadas hoje mais duas Indicações do deputado Garibalde, a de nºs 168 e 169 de 2022.

Na Indicação 168/2022, o parlamentar solicita ao presidente da Companhia de Saneamento de Sergipe (DESO), Carlos Melo, que viabilize a imediata recuperação da estação elevatória localizada na Avenida Anísio Azevedo, em frente a biblioteca Epifânio Dória, em Aracaju.

Quanto a Indicação Parlamentar de nº 169, o deputado propôs ao diretor

do Departamento de Estradas e Rodagem (DER), Anderson das Neve, que viabilize a imediata recuperação da Ponte do Rio do Sal, que liga a capital ao município de Nossa Senhora do Socorro.

“As condições da ponte apresentam vários buracos, dificultando o tráfego de pedestres”, justifica a proposição.

Aprovadas por unanimidade, as Indicações serão envaidas ao Governo do Estado e órgãos competentes.

Foto: Jadilson Simões

Por Stephanie Macêdo