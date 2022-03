Georgeo solicita presença dos presidentes da Deso e Ipesaúde

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) subiu a tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe durante sessão plenária desta quarta-feira, 23, para informar que deu entrada na Casa Legislativa em Requerimento solicitando a presença do presidente da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) Carlos Fernandes de Melo, com o objetivo de pedir esclarecimento sobre as constantes falta de água no interior do estado.

Além disso, solicitou a Secretaria-Geral da Mesa Diretora os procedimentos necessários para agendar, mesmo no sistema remoto, a vinda o presidente do Ipesaúde, uma vez que o Requerimento nº 1095/2021, de sua autoria, já foi aprovado. “Constantemente estamos recebendo mensagem de servidores criticando um serviço ofertado pelo Ipesaúde. Eles questionam que pagam o plano de saúde, mas não consegue marcar exames, cirurgias, e até agendamento de consultas está sendo demorado. Queremos que ele venha esclarecer e dizer o que está acontecendo para que a gente possa também colaborar nesse processo”, ressaltou o parlamentar.

Georgeo Passos explicou que o Requerimento nº 379/2022 é o que tem a finalidade de convidar o presidente da DESO para falar sobre as ações que a Deso está executando para diminuir a falta de água em vários municípios sergipanos. “Creio que vários deputados já foram a Deso solicitar explicações para ajudar as comunidades mas, infelizmente permanece essa constante falta de água seja na nossa região de Ribeirópolis, São Miguel do Aleixo, Moita Bonita, Nossa Senhora Aparecida e também cidades circunvizinhas como Frei Paulo e Carira. Então, acho necessária a vinda do presidente da DESO a essa Casa para que ele pudesse esclarecer o que de fato está ocorrendo e o por quê essas constantes falta de água. Até porque o talão no final do mês chega seja com água ou sem água, e se a pessoa não pagar é penalizada”, enfatizou Georgeo Passos.

Foto: Jadilson Simões

Por Kelly Monique Oliveira