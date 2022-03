Gilmar Carvalho participa da Sessão e é favorável aos professores

Durante toda a Sessão Plenária de ontem, 22 de março, o deputado estadual Gilmar Carvalho participou ativamente das discussões dos diversos projetos que foram votados em Sessão Extraordinária híbrida da Assembleia legislativa de Sergipe. Durante o dia e a noite mais de 20 projetos foram apreciados, sendo 15 Projetos de autoria do Governo do Estado, dois Projetos de Lei Completar do Poder Judiciário e cinco Projetos de Resolução propostos pelos colegas parlamentares.

Em vários momentos o parlamentar expôs o seu posicionamento, votando e deixando claro a sua decisão favorável aos professores. No momento exato da votação do Projeto que reajusta o salário dos servidores, aconteceu um problema na conexão da internet que não contabilizou o voto.

“Eu estive presente durante toda a Sessão Extraordinária. Participei explicando várias vezes as minhas posições. O painel eletrônico da Assembleia contabilizou a minha presença, todos os 24 parlamentares estavam presentes, durante as minhas falas eu garanti que sou a favor dos professores e serei. Na hora exata da votação, a conexão dá problema, não consegui votar. Liguei imediatamente para o Presidente Luciano Bispo informando o problema e dizendo que sou favorável aos professores. Agora eu estou aguardando o documento legal da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Sergipe para resolver essa questão porque contabilizou que estava ausente e eu não estava, estava a postos para votar a favor dos professores, afirma o deputado Gilmar Carvalho.”

Por Assessoria Parlamentar