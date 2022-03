Instituto Banese retoma o projeto Teatro no Museu

O retorno acontecerá no próximo sábado, dia 26, com a abertura da temporada infantil. No dia 31, será a vez do teatro para adultos.

23 de março de 2022

O Teatro no Museu voltará a acontecer no Museu da Gente Sergipana Gov. Marcelo Déda a partir do próximo sábado, dia 26. Após ser interrompido pela pandemia, o projeto retornará com suas temporadas de espetáculos para o público infantil e adulto, respectivamente aos sábados, 16h, e às quintas-feiras, 20h. A iniciativa conta com a parceria das companhias de teatro selecionadas no edital 2020, realizado pelo Instituto Banese com o objetivo de fomentar a produção cultural em Sergipe, especialmente nas artes cênicas, e de contribuir com a formação de plateia para esse segmento artístico.

O espetáculo Sabemos porque Lemos, da Cia. Triopulante – Teatro para Todos, será a primeira a se apresentar nesse retorno. Com estreia marcada para o dia 26, a peça cria um palco da justiça, no qual um dos mais temerosos personagens dos contos infantis, o Lobo Mau, presidirá um julgamento contra os autores desses contos. E o espectador é convidado a ser jurado nesse julgamento. O espetáculo ficará em cartaz nos dias 26 de março e 02, 09 e 30 de abril.

Para adultos

Os espetáculos para o público adulto retornarão no dia 31 de março, quinta-feira, no auditório do museu. A primeira temporada será do espetáculo Cabeleira, O Musical, da Catalise Cia. de Artistas. A peça narra a história do primeiro que pode ser chamado de cangaceiro, antes mesmo do tão conhecido Lampião. Baseado no cordel original O Bandido Cabeleira e o Amor de Luisinha, a peça tem um enredo sangrento e romântico, apresentado agora em forma de musical. Ficará em cartaz nos dias 31 de março, 07, 14 e 28 de abril.

Ingressos

Os ingressos para todos os espetáculos devem ser adquiridos antes de cada apresentação, com o grupo de teatro, nos valores de R$40,00 (ingresso único), R$60,00 (ingresso casadinha) e R$20,00 (ingresso meia), sendo que adulto acompanhado de criança paga meia, no caso de espetáculos infantis. O valor total proveniente da venda dos ingressos é da companhia de teatro em cartaz.

O Museu da Gente Sergipana está localizado na Avenida Ivo do Prado, 398, Centro, em Aracaju. Para ter acesso aos espetáculos é preciso apresentar comprovante de vacinação físico ou o registro na plataforma ConectSus.

A programação completa e outras informações através do site do Museu da Gente Sergipana (www.museudagentesergipana.com.br), do Instagram (@museudagentesergipana_oficial e @institutobanese) e pelo telefone do Instituto Banese (79) 3218-1551.

Teatro no Museu

O Teatro no Museu é uma iniciativa que transforma o Museu da Gente Sergipana em palco para produções artísticas locais no âmbito das artes cênicas, mais uma expressão que conta com ações de fomento cultural do Instituto Banese. O objetivo é oferecer mais um espaço de visibilidade para as companhias de teatro, incentivar suas produções, oferecer uma variedade de espetáculos teatrais a preços populares e incentivar a formação de plateia para o teatro sergipano. Em sua quinta edição, o Teatro no Museu já apresentou 36 espetáculos e contemplou 26 companhias de teatro, reunindo um grande público de crianças, jovens e adultos.

Por Tarcila Olanda