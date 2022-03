Itabaiana se reapresenta de olho no confronto contra o Confiança

A equipe do Tremendão se reapresentou nesta terça-feira (22) e iniciou os trabalhos visando a última partida da fase de grupos do Campeonato Sergipano. Já classificado com duas rodadas de antecedência, o Itabaiana entra em campo contra o Confiança neste sábado, às 16h, na Arena Batistão.

No primeiro dia de preparação, os reservas e não relacionados participaram de treino em dois períodos: físico na academia pela manhã e técnico-tático no campo à tarde. Os titulares fizeram regenerativo no período da tarde no Mendonção.

O capitão tricolor, Hugo Teixeira, destacou a relevância da partida para o Itabaiana. Mesmo classificado, o Tremendão da Serra busca somar pontos pensando nas próximas fases da competição.

“Antes das fases finais, sabemos que temos um jogo muito importante contra o Confiança, onde a pontuação poderá nos ajudar nas outras fases. Então, é ter tranquilidade, trabalhar, ajustar o que precisa ser ajustado para estarmos prontos no momento certo para buscar o objetivo que tanto almejamos.”, realçou

Nesta quarta-feira (23), a equipe retorna ao estádio Etelvino Mendonça para seguir com os treinamentos antes do confronto.

Fonte e foto Duim Comunicação